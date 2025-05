Consiglio Comunale di Sarteano ha deliberato all’unanimità l’adesione alla Comunità Energetica Sienaenergie ETS

In continuità con il percorso che aveva portato all’idea di realizzare una CER nel Comune di Sarteano, l’amministrazione aderisce alla Comunità Energetica Rinnovabile Sienaenergie ETS, avviando un percorso operativo per lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio

Sarteano: Il Comune di Sarteano entra ufficialmente a far parte della Comunità Energetica Rinnovabile Sienaenergie ETS, un progetto collettivo per produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili in forma condivisa, accessibile e sostenibile.

L’adesione rappresenta un importante passo avanti nella strategia dell’amministrazione per la transizione energetica e l’innovazione ambientale. Già nel 2024, il Comune aveva avviato un percorso di ascolto e partecipazione con la cittadinanza per promuovere un modello di comunità energetica locale, raccogliendo oltre trenta manifestazioni di interesse da parte di cittadini e realtà del territorio. Da quella spinta partecipativa e da una visione lungimirante sul futuro energetico della comunità, nasce la decisione di aderire a Sienaenergie ETS, una realtà solida e strutturata che già coinvolge enti pubblici, imprese e soggetti del terzo settore in tutta la provincia.

“Con questa decisione – afferma l’assessore all’ambiente Paolo Bucelli - l’amministrazione si impegna a: individuare superfici comunali idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici, sviluppare studi di fattibilità tecnica ed economica, coinvolgere cittadini e realtà locali per ampliare la partecipazione alla CER, promuovendo progetti di autoproduzione e autoconsumo collettivo, con indubbi benefici sia economici, attraverso le diverse opportunità di incentivazione, che ambientali, con la riduzione di CO2, il tutto con un’attenzione particolare alla coesione sociale.”

Il Presidente di Sienaenergie, Alessandro Vigni, ha espresso la soddisfazione della Comunità Energetica per questa adesione, che estende il panorama delle collaborazioni con gli enti locali, attestando la bontà di una iniziativa che rappresenta ormai un punto di riferimento affidabile e competente in materia di risparmio energetico e sviluppo delle energie rinnovabili. Simili percorsi di collaborazione, che attestano la volontà delle amministrazioni locali di collaborare con un soggetto del terzo settore, basato sul volontariato e lontano da qualsiasi tentazione speculativa, sono già attivati con vari altri comuni del territorio.

Nei prossimi mesi saranno realizzate le verifiche necessarie in merito alla costituzione di configurazioni di prossimità nelle due cabine primarie che interessano il territorio comunale,tra unità produttive e consumatori, oltre alla valutazione di forme aggregate di partecipazione in sinergia con altri Comuni dell’Unione Valdichiana Senese. La fase operativa inizierà con incontri tecnici con Sienaenergie ETS per la ricognizione degli impianti esistenti e delle aree comunali disponibili con l’avvio dei primi interventi.

L’obiettivo è dare forma, anche a Sarteano, a una nuova governance energetica territoriale capace di generare valore condiviso, contribuendo in modo concreto agli obiettivi del Green New Deal Europeo, impegnandosi nella transizione ecologica e nella lotta alla povertà energetica.