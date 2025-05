Consiglio Comunale di Roccastrada. Il Centrodestra boccia le proposte della giunta Limatola

I consiglieri di minoranza Alessio Caporali, Roberto Bocci, Giudi Parrini di FdI e Franca Gramola della Lega bocciano il bilancio e la proposta di affiggere il manifesto R1PUD1A sul palazzo comunale.

Roccastrada: "Il consigliere di FdI Giudi Parrini a nome del gruppo ha illustrato sinteticamente le motivazioni del voto contrario al Rendiconto di Esercizio 2024 rimarcando, a fronte della gestione finanziaria dell’Ente e della pressione fiscale a carico dei cittadini, l’assenza di interventi incisivi per la straordinaria e la normale manutenzione degli edifici pubblici, degli impianti sportivi, dei cimiteri, dei parchi e delle strade urbane, in condizioni vergognose ed evidenti a tutti.

Per quanto riguarda la proposta di affiggere il manifesto R1PUD1A sponsorizzato da Emergency i consiglieri, nell’esprimere preoccupazione per le guerre in atto in Ucraina e Palestina hanno annunciato il loro voto contrario, ritenendo palesemente schierata a sinistra questa organizzazione non governativa, come del resto emerso dagli interventi della maggioranza, che strumentalizzando la proposta, indirettamente attaccava il governo e di conseguenza anche l’Europa per l’aumento delle spese militari, quest’ultime atte solamente a rendere più sicuri i confini italiani senza dover ricorrere ad aiuti esterni non sempre dovuti o garantiti.

Durante il consiglio è stata discussa anche la mozione del consigliere Franca Gramola presentata a seguito delle risposte evasive alla sua interrogazione e destinata a impegnare l’Amministrazione a realizzare dei passaggi pedonali rialzati per rendere più sicuri gli attraversamenti in via delle Collacchie e in via Montemassi nella frazione di Ribolla. La mozione, con grande disappunto del Centrodestra, è stata respinta dalla maggioranza la quale, in sede di dibattimento, si è impegnata a futuri interventi. Forse l’Amministrazione non ritiene prioritaria la proposta di rendere più sicure le strade suddette ancora oggi sprovviste di marciapiedi", termina il Centrodestra per Roccastrada.