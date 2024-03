Consiglio comunale dei giovani, sindaco Bartalini: “Da Pd ennesima frottola”

Casteldelpiano: “Ci fa sorridere che la candidata sindaca del Pd si sollevi sul suo piedistallo di carta, fiera che l’Amministrazione Bartalini abbia ascoltato le “sue proposte” sul Consiglio Comunale dei Giovani, peccato però che sia l’ennesima frottola di questa sua campagna elettorale” chiosa il sindaco Michele Bartalini.

“Mi preme mettere a conoscenza la mia avversaria che questa amministrazione, dopo lo stop forzato del covid, ha da subito lavorato per rimettere in moto la macchina del Consiglio comunale dei giovani, fin dall'ottobre 2022, allorquando la consigliera MariaRosa De Masi e l’assessore Giannelli Sonia incontrarono la vicaria della scuola primaria e il dirigente Raimondi, per stabilire assieme progetti da coltivare assieme. Purtroppo non fu possibile riattivare il progetto per l’anno scolastico 2022/2023 per alcune problematiche di programmazione che rendevano impossibile ad alcune classi poter partecipare, ma in quell'occasione fu preso l’accordo di attivarlo con l’inizio dell’anno scolastico successivo (2023/2024). E tanto abbiamo fatto, invitiamo pertanto la candidata sindaco del Pd, che dovrebbe conoscere le dinamiche scolastiche, di documentarsi prima di provare ad affossare l’immagine di chi in questa amministrazione si è sempre dato da fare, magari la prossima volta sarà più fortunata” conclude il sindaco Bartalini.