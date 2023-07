Politica Consiglio Comunale: approvato l’ avvio dell’iter per la formazione del PUMS 7 luglio 2023

Follonica: Nella seduta del 29 giugno scorso il Consiglio comunale ha approvato l’ avvio dell’iter per la formazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS), documento strategico di settore della mobilità e dei trasporti, comprensivo di strategie e indicazioni che integrano e completano i principi di sostenibilità e di riqualificazione dello spazio pubblico indicati negli strumenti pianificatori generali.

L’Amministrazione, con la formazione di tale documento, vuole avviare un percorso trasparente e condiviso con la cittadinanza che abbia quali obiettivi l’accessibilità, la gestione condivisa dei beni comuni, la vivibilità, il miglioramento della qualità della vita e la sostenibilità. La stesura del documento è frutto di un percorso articolato e partecipato che ha visto coinvolti portatori di interesse locali, il mondo dell'associazionismo, le amministrazioni locali, le istituzioni pubbliche, i mobility manager di imprese e che si inserisce con coerenza in una più ampia cornice di pianificazione del territorio, costituita dal nuovo Piano Strutturale. Tali soggetti, in occasione di vari incontri pubblici, workshop partecipativi, tavoli tecnici, hanno potuto proporre osservazioni e segnalare esigenze e necessità che hanno arricchito il documento finale che ribadisce la centralità della modalità di trasporto pubblico collettivo. «E’ stato dato avvio ad un programma ambizioso - commenta l’assessora Mirjam Giorgieri, con delega alla mobilità - che nei prossimi dieci anni potrebbe rivoluzionare la mobilità urbana della Città di Follonica. Sono orgogliosa che sul tema strategico della mobilità sostenibile vi sia stato un percorso partecipato che ha visto un coinvolgimento ampio dei portatori di interesse locali». «Riteniamo che sia fondamentale ribaltare il paradigma che vede i veicoli al centro della pianificazione – aggiunge l'assessora – Attraverso il Pums il focus si sposta dai mezzi alle persone, con particolare attenzione per tutte quelle categorie storicamente penalizzate da una gestione del traffico veicolo-centrica come pedoni, ciclisti, persone con disabilità, famiglie con figli piccoli, bambini e bambine». Per concretizzare in un orizzonte temporale di medio-lungo termine un sostanziale miglioramento del sistema della mobilità a scala comunale, l’Amministrazione ha definito i seguenti obiettivi, da considerarsi come contesto strategico generale: Migliorare la qualità del servizio di trasporto pubblico locale

Favorire l’intermodalità con servizi di sharing mobility

Promuovere la ciclabilità

Promuovere una cultura diffusa della sicurezza stradale

