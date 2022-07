Consiglio comunale all'Argentario

Porto S. Stefano: Il Consiglio Comunale di Monte Argentario è convocato per il giorno 29 luglio 2022 alle ore 8,30 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 30 luglio 2022 alle ore 9,30 per la trattazione del seguente ordine del giorno:



1) Approvazione verbali sedute precedenti (30 maggio 2022)

2) Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale

3) Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 83 del 8.7.2022 avente ad oggetto "variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)”

4) Aggiornamento programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 ed elenco annuale 2022 ai sensi art. 21 d.lgs 50/2016 approvato con delibera di consiglio n. 81/2021.

5) Piano economico finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2023 ai fini TARI e PEF pluriennale Arera 2022-2025 – Presa d’atto

6) TARI 2022 - Agevolazioni per utenze non domestiche

7) Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento esercizio finanziario 2022. art. 193 art 175 c 8 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

8) Riconoscimento dei debiti fuori bilancio art. 194 d.lgs. 18/08/2000 n. 267

9) Modifica regolamento di gestione per servizio comunale di "nido d'infanzia"

10) Rinnovo adesione al prodotto turistico omogeneo “Toscana Terra Etrusca”. Approvazione

11) Regolamento per l'assegnazione di borse di studio – Modifiche

12) Interrogazione 2/22 inerente il campo sportivo di Porto Ercole

Sono assicurate le riprese audiovisive della seduta e la possibilità di assistere al Consiglio in diretta streaming dalla home page del sito https://www.comune.monteargentario.gr.it