Consiglio Comunale al Ce.Mi.Vet. di Grosseto

Grosseto: Venerdì 3 febbraio il Consiglio Comunale sarà ospitato dal Ce.Mi.Vet. Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha convocato per il giorno 3 febbraio 2023 alle 9.30, presso il Centro Militare Veterinario di Grosseto sito in via Castiglionese 201, il Consiglio comunale in seduta straordinaria.

Questo l’ordine del giorno:

- Valutazione del patrimonio storico culturale del Ce.Mi.Vet. da parte del Comune di Grosseto e incentivazione delle forme di collaborazione tra i due enti.

Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw