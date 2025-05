Consiglio Comunale a Sorano: All'Ordine del Giorno Bilanci, Cultura, Sport e Sviluppo Territoriale

Giovedì 29 Maggio, una Seduta Cruciale per la Comunità, con Focus su Impianti Sportivi, Rete Museale e Valorizzazione Turistica, Incluse le Terme.

Sorano: Il Consiglio comunale di Sorano è convocato per giovedì 29 maggio 2025 alle ore 15.30 per discutere e deliberare su un articolato ordine del giorno che abbraccia tematiche di rilievo per la comunità locale. Dopo l’apertura con le comunicazioni istituzionali del sindaco Ugo Lotti e l’approvazione dei verbali della seduta precedente, l’attenzione si concentrerà sulla presa d’atto del bilancio di esercizio 2024 dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Piccolomini Sereni”. Seguirà l’esame della seconda variazione al bilancio di previsione 2025-2027, strumento fondamentale per il governo economico-finanziario del Comune. In ambito sportivo, sarà sottoposto all’approvazione il nuovo regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali.

Si passerà all’approvazione della convenzione e del regolamento del Sistema musei di Maremma per il quinquennio 2025-2029, importante rete museale di cui Sorano fa parte e che rappresenta un motore per la promozione del patrimonio culturale e turistico del territorio. Due significativi interventi urbanistici e di valorizzazione turistica saranno oggetto di discussione: l’acquisizione di aree a Sovana per il miglioramento dei servizi turistici, con incremento delle zone parcheggio e realizzazione di nuovi percorsi trekking, e l’acquisizione di un’area destinata all’ampliamento del cimitero di San Valentino. Infine, il Consiglio sarà chiamato ad approvare la convenzione per il rinnovo della concessione mineraria relativa alle acque termali delle “Antiche Terme Acqua di Sorano”, risorsa naturale di grande pregio e attrattività che il Comune intende continuare a valorizzare nel tempo.