Consiglio comunale a Grosseto il 26 gennaio, tanti i punti all'ODG

All'Ordine del Giorno anche le interrogazioni delle minoranze su Grosseto Fondazione Cultura

Grosseto: Il presidente del Consiglio Comunale di Grosseto Fausto Turbanti ha convocato per il giorno giovedì 26 gennaio alle ore 8.30 l’assemblea, nella sala consiliare del Comune, con all’ordine del giorno i seguenti temi.



- Comunicazioni istituzionali.

- Mozione per adesione del Comune alla rete dei comuni sostenibili presentata dalla consigliera Capone (Pd).

- Modifiche e integrazioni al vigente regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per altri servizi di igiene ambientale – approvazione del nuovo testo normativo e relativi allegati.

- Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 ed elenco annuale 2023.

- Piano di Protezione Civile del Comune di Grosseto – Piano di emergenza comunale di Protezione Civile per il rischio incendi boschivi e per il rischio incendi in aree di interfaccia, denominato “Piano AIB Comunale”, e relativi allegati – approvazione.

- Ordine del giorno sul trasporto pubblico locale – sicurezza sugli autobus, presentata dai consiglieri Bernardini (Pd), Guidoni (Fratelli d’Italia), Bartalucci (Gruppo Misto) e Pieraccini (Lega Salvini Premier).

- Interrogazione ad oggetto “Fondazione Grosseto Cultura – affidamento dei servizi di gestione Polo Culturale Le Clarisse e Museo di Storia Naturale della Maremma”, presentata dal consigliere Culicchi (Pd)

- Interrogazione ad oggetto “Fondazione Grosseto Cultura – affidamento dei servizi di gestione Polo Culturale Le Clarisse e Museo di Storia Naturale della Maremma”, presentata dal consigliere De Martis (Grosseto Città aperta)

- Interrogazione ad oggetto “Fondazione Grosseto Cultura – regolamento per il conferimento degli incarichi ex art.8 del regolamento per il controllo in enti partecipati e società non quotate dal Comune di Grosseto” – presentata dal consigliere De Martis (Grosseto Città aperta).

Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw