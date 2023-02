Consiglio comunale a Grosseto giovedì 23 febbraio. Bella storia con IV Stormo Caccia

Grosseto: Il presidente del Consiglio comunale di Grosseto Fausto Turbanti ha convocato per il giorno giovedì 23 febbraio alle 9.30 l’assemblea nella sala consiliare del Comune.

Prima della trattazione degli argomenti interverrà brevemente, nell’ambito del progetto “Bella storia”, il IV Stormo Caccia presenterà gli eventi del centenario dell’Aeronautica militare, alla presenza delle massime autorità cittadine.

Questo l’ordine del giorno del Consiglio comunale:

– comunicazioni istituzionali

– comunicazione verbali sedute del 13/01/2023, 26/01/2023 e 03/02/2023 – presa d’atto

– modifica regolamento Consulta per la disabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 30/02/2014

– convenzione per lo svolgimento in forma associata per l’ufficio di segreteria comunale tra i Comuni di Grosseto e Isola del Giglio ex art. 10 D.p.r. n. 465/1997 /e art. 98 c. 3 del D. Lgs. 267/2000

– modifica n. 1 al programma triennale opere pubbliche 2023/2025 ed elenco annuale 2023, approvato con delibera C.c. n. 9/2023

– variante al piano attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di un insediamento residenziale area di trasformazione Tr_10A-Sugherella 2 del vigente regolamento urbanistico: adozione ai sensi dell’art. 111 della Lrt n. 65/2014

– regolamento urbanistico del Comune di Grosseto – aggiornamento patrimonio edilizio esistente privo di scheda e modifica classificazione edifici attribuita dal r.u.

– ordine del giorno a oggetto “Contrasto alla direttiva dell’Unione europea di obbligo di prestazione energetica entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali”, presentato dai consiglieri Pacella, Baldi, Pieraccini (Lega Salvini premier) e Gabbrielli (Forza Italia-Ppe)

– ordine del giorno su chiusura sportelli bancari e/o bancomat sul territorio comunale di Grosseto, presentato dai consiglieri Baldi (Lega Salvini premier), Pieraccini (Lega Salvini premier), Gabbrielli (Forza Italia-Ppe) e Bernardini (gruppo misto di minoranza)

– ordine del giorno a oggetto “Condanna del tentativo golpista in Brasile” presentato dai consiglieri Bartolini (Pd), De Martis (Grosseto città aperta) e Gori (Movimento 5 stelle)

– ordine del giorno a oggetto “Lupi e/o ibridi” presentato dal consigliere Guidoni (Fratelli d’Italia)

– surroga consigliera Erika Vanelli

Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw