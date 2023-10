Attualità Consiglio comunale a Grosseto annullato. Non funziona impianto informatico 26 ottobre 2023

Grosseto: Si informano gli organi di stampa che, a causa dell'improvvisa interruzione del funzionamento dell'impianto informatico a servizio della Sala consiliare, la seduta convocata domani, venerdì 27 ottobre, è annullata.





