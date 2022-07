Consiglio comunale a Grosseto

L'assise convocata per giovedì 28 luglio



Grosseto: Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha disposto la convocazione del Consiglio comunale, in via ordinaria, per il giorno giovedì 28 luglio alle ore 8.30. Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link:https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw

Di seguito le proposte che saranno trattate:

Comunicazioni istituzionali.

Verbale di seduta consiliare del 5 maggio 2022 – presa d’atto.

Documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025: approvazione.

Piano economico finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2023 ai fini TARI e PEF pluriennale Arera 2022-2025 – presa d’atto.

Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1 lett. A) del d.lgs.18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. (T.U.E.L.), formatosi a seguito della sentenza del tribunale ordinario di Grosseto, n. 347/2022 pubblicata il 10/06/2022 iscritta al n. R.G. 2111/2017, tra il Comune di Grosseto e la Martino & Associati Srl.

D.lgs n. 267/2000 artt. 175 e 193: assestamento generale del bilancio 2022-2024 e salvaguardia degli equilibri.

D.lgs 267/2000 art. 207: rilascio fideiussione a favore dell’Asd “Circolo pattinatori Grosseto 1951” per assunzione mutuo per gli ulteriori lavori di riqualificazione impianto sportivo polivalente di via Mercurio.

“Atto di indirizzo per la gestione delle acque di deflusso – da problema a risorsa”, presentato dal consigliere Gori (Movimento 5 stelle).

Ordine del giorno su emergenza idrica, presentato dai consiglieri Guidoni (Fratelli d’Italia) e Gabbrielli (Forza Italia – PPE).

Mozione ad oggetto “Miasmi che ammorbano l’aria – vertice in Prefettura”, presentata dal consigliere Gori (Movimento 5 Stelle).

Mozione di richiesta ritiro della deliberazione G.C. n. 191 del 24/05/2022 sulla estensione dei parcheggi a pagamento a Principina a Mare, presentata dal gruppo consiliare PD.

Interrogazione “Colonie Feline – affidamento diretto per interventi per la tutela degli animali di cui alla D.D. n. 1029 del 10/05/2022”, presentata dalla consigliera Capone (PD).

Interrogazione su coorganizzazione con Lux Events Srl di Grosseto per la realizzazione del Vintage Lux Festival, presentata dal consigliere Rosini (PD).