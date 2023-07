Consiglio comunale a Gavorrano, interviene il gruppo consiliare "Progressisti Uniti"

Gavorrano: «Il Consiglio Comunale - si legge nella nota del gruppo consiliare "Gavorrano Progressisti Uniti" - ha approvato le variazioni di bilancio, il rendiconto 2022 e gli equilibri di bilancio 2023, dando dimostrazione di una buona gestione delle risorse finanziarie dell'Ente.



Il primo risultato è stato quello di aver chiuso in soli due esercizi il debito fuori bilancio derivante dalla condanna nel giudizio contro la società Alpe Tosca (l'Ente è stato condannato a pagare quasi un milione e mezzo di euro), senza applicare nessun aumento della tassazione ai cittadini e riuscendo comunque a stanziare una importante parte dell'avanzo di amministrazione per interventi di riqualificazione e manutenzione del nostro territorio.

Con l'approvazione del rendiconto si potrà finalmente procedere alle assunzioni del personale dipendente fino ad oggi impedite dalla necessità di far fronte al debito sopra detto. Il sindaco e l'Amministrazione colgono l'occasione per ringraziare il personale che sta affrontando una situazione di oggettiva difficoltà con grande professionalità e senso di attaccamento.

Altro punto importante discusso oggi è quello relativo alle variazioni di bilancio necessarie anche per la realizzazione di alcuni interventi sulle scuole. I lavori per l'efficientamento energetico per la scuola primaria di Caldana, programmato nel 2023, verranno realizzati nel 2024.

Il finanziamento ministeriale impone, infatti, l'avvio dei lavori entro il 15 settembre, data incompatibile per ottenere anche il contributo attraverso il cosiddetto "conto termico" che, in parte, copre il costo del progetto.

I 70.000 euro del contributo ministeriale per l'anno 2023 verranno quindi impiegati per la sostituzione totale degli infissi esterni della scuola primaria di Bagno di Gavorrano. In questo senso si comunica che è già stato approvato il progetto esecutivo e che il 2 agosto scadranno i termini per la presentazione delle offerte per i lavori.

Parallelamente gli uffici stanno provvedendo a completare l'iter per la realizzazione dei lavori nella scuola di Caldana.

Per completare l'analisi delle variazioni approvate oggi relative all'edilizia scolastica, si ricorda che nella scuola dell'infanzia di via Varese a Bagno di Gavorrano saranno realizzate le opere per il miglioramento sismico della struttura, già finanziate dal PNRR per 1.058.000 euro.

Sono state approvate le linee di mandato, traduzione del programma elettorale già presentato ai cittadini durante la campagna elettorale. Punti programmatici tesi, oltre che al miglioramento del decoro urbano e della gestione dei rifiuti, ad avvicinare l’ente comunale al cittadino, al rafforzamento della coesione sociale, della solidarietà verso le fasce più deboli della cittadinanza, al miglioramento dei servizi e a creare le condizioni per favorire nuovi investimenti che consentano lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio in sinergia con i Comuni limitrofi.

Il Consiglio comunale ha inoltre approvato le modifiche al regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà per le aree ricadenti all'interno dei piani per l'edilizia economica e polare, strumento indispensabile per l'eliminazione dei vincoli in caso di compravendita delle abitazioni.

Nella stessa seduta sono state istituite le consulte comunali per lo sport, per i giovani, per il turismo e per le associazioni».