Consiglieri minoranza Santa Fiora: “Il teleriscaldamento fa acqua da tutte le parti”

Santa Fiora: “Siamo ormai arrivati alle soglie dell’inverno, e con questo sono anche aumentati i disagi per gli utenti del teleriscaldamento santafiorese”, dicono i consiglieri di minoranza Davide D'Amario, Diego Bui e Angelo Gigli. “Dallo scorso mese di luglio, - proseguono i consiglieri di minoranza - all’appena trascorso mese di novembre abbiamo assistito a circa 15 rotture, con conseguente fermo impianto, e specialmente nell’ultimo periodo questo ha significato lasciare molti utenti al freddo”.

“Tutte le rotture, - spiegano Davide D'Amario, Diego Bui e Angelo Gigli - si stanno concentrando sul tratto che attraversa la frazione di Marroneto. Tratto, quest’ultimo, che porta il calore anche nel paese di Bagnolo. I continui lavori di ripristino hanno reso la strada come una sorta di “carrareccia” piena di buche e dossi. Pertanto, ci domandiamo se il continuo ripetersi di queste rotture non sia dovuto ad un limite strutturale dell’infrastruttura o ad un impianto mal progettato che ormai è giunto al capolinea?”.

“Visto l’andamento della situazione chiediamo, augurandoci di sbagliare, se stiamo andando incontro a guasti peggiori che potrebbero portare ad un fermo più prolungato, configurando nella fattispecie anche una probabile interruzione di pubblico servizio? A questo punto non sarebbe più opportuno che l’amministrazione comunale, possedendo un’importante quota azionaria, mettesse in campo la suo peso, pensando di progettare e rifare completamente il tratto in questione, soprattutto anche alla luce dei recenti aumenti del costo del servizio, o concedere delle compensazioni?”, concludono Davide D'Amario, Diego Bui e Angelo Gigli.

Nella foto da dx i consiglieri: Davide D'Amario, Diego Bui e Angelo Gigli.