Consiglieri comunali Follonica: Betti, Ciompi, Giorgieri, Pecorini, Stella: "La guardia medica turistica non c'è più. Ennesima promessa disattesa"

Follonica: "Da oggi a Follonica non c’è più la guardia medica turistica. Un servizio fondamentale, che il sindaco aveva sbandierato con titoloni sui giornali come un grande risultato della sua amministrazione, è sparito nel silenzio generale.

Nessuna comunicazione ufficiale, nessuna spiegazione, nessuna assunzione di responsabilità. Quello che era stato presentato come un successo è durato appena poche settimane, lasciando cittadini e turisti senza un presidio sanitario essenziale nel pieno della stagione estiva.Siamo di fronte all’ennesima promessa mancata: tanta propaganda, zero servizi. Questo è il risultato di una politica fatta di slogan, che annuncia ma poi non segue i progetti e le situazioni, scaricando sulle persone le conseguenze della propria superficialità. Ancora una volta Follonica paga il prezzo di un’amministrazione che preferisce i titoli sui giornali ai fatti concreti.

Non ci limitiamo a denunciare: chiediamo che il Comune si assuma le proprie responsabilità e si attivi subito con Asl per ripristinare la guardia medica turistica, almeno fino alla fine della stagione. La salute delle persone non può essere usata come spot elettorale. Pretendiamo chiarezza immediata e risposte vere, non comunicati autocelebrativi", concludono i consiglieri e delle consigliere: Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella di Follonica.