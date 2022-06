Conserve Italia assume 1.150 stagionali

Per lo stabilimento di Albinia previsti 250 lavoratori.



Albinia: Sono circa 1.150 i lavoratori stagionali che Conserve Italia si appresta ad assumere in tutta Italia in vista dell’imminente campagna di trasformazione del pomodoro, che partirà nella seconda metà di luglio. Le selezioni per reclutare il personale da inserire nei cinque stabilimenti del Gruppo cooperativo dedicati alla lavorazione del pomodoro, sono state avviate da alcune settimane e restano ancora posizioni aperte.

Ammontano a circa 250 le assunzioni previste nel sito produttivo di Albinia, che lavora ogni anno oltre 70.000 tonnellate di pomodoro conferito dai soci produttori della Toscana e dall’Alto Lazio, realizzando polpe e passate vendute in tutto il mondo con i marchi Cirio, Valfrutta, Pomodorissimo - Santarosa e Jolly Colombani, oltre che con i marchi della Distribuzione.

I profili di lavoratori stagionali richiesti andranno a supportare le attività produttive e tecniche nel momento di massimo impegno dello stabilimento durante la campagna di raccolta, conferimento e lavorazione del pomodoro che (a seconda delle condizioni meteorologiche) si svolge dalla seconda metà di luglio fino a circa la metà di settembre. Gli addetti stagionali verranno impiegati soprattutto nelle mansioni inerenti alle linee produttive e saranno inquadrati con contratto a tempo determinato legato alla durata della campagna. Il lavoro è organizzato in turni a ciclo continuo e per fare richiesta occorre essere maggiorenni. Non è necessariamente richiesta una pregressa esperienza nel settore.

Si può presentare la propria candidatura presentandosi allo stabilimento di Albinia (Strada Maremmana 104), dove è possibile compilare l’apposito modulo. Tale modulo può anche essere richiesto all’Ufficio Personale (0564.870027) e successivamente riconsegnato via mail con tutti i dati inseriti. Inoltre, è possibile presentare il proprio curriculum in stabilimento oppure inviarlo a selezione@ccci.it inserendo nell’oggetto “CAMPAGNA 2022 ALBINIA”.