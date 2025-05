Consegnato il “Grosso d’oro” a Dino Petri, massima onorificenza cittadina

Massa Marittima: Si è svolta venerdì 16 maggio, alle ore 16.30, nella cornice del Palazzo dell’Abbondanza di Massa Marittima, la cerimonia ufficiale di consegna a Dino Petri del Grosso d’Oro, massima onorificenza cittadina. Un lungo e caloroso applauso ha accompagnato il momento della premiazione, suggellando l’affetto e la profonda stima che la comunità massetana nutre per questa figura tanto discreta quanto preziosa.

L’assegnazione del Grosso d’Oro a Dino Petri è stata deliberata all’unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 aprile scorso, accogliendo la proposta avanzata da La Torre Massetana e dalla Società dei Terzieri Massetani e sottoscritta da un gruppo di cittadini.

“Con questo riconoscimento Massa Marittima abbraccia simbolicamente Dino Petri, artista e uomo di straordinaria sensibilità, – commenta Maurizio Giovannetti, vicesindaco di Massa Marittima - non è solo un premio alla carriera, ma un gesto d’amore della città verso uno dei suoi custodi più autentici. Con il suo tratto Dino Petri ha saputo raccontare la nostra storia, con il suo impegno ha costruito una memoria condivisa e con il suo spirito ha ispirato generazioni. Ma ciò che rende davvero speciale Dino Petri è la sua profonda umanità: dietro ogni opera, ogni iniziativa, ogni progetto, c’è sempre stato l’uomo, il vicino di casa, l’amico. Il voto unanime con cui il Consiglio Comunale ha deliberato il conferimento del Grosso d’Oro testimonia l’unità d’intenti e l’affetto sincero che i cittadini nutrono nei suoi confronti.”

“Ringrazio davvero tutti, – ha dichiarato Dino Petri nel suo intervento – ciò che ho realizzato l’ho ricevuto dal territorio, dall’ambiente in cui ho vissuto, dalle persone che ho incontrato. È stato un dare e avere. Massa Marittima è ricca e stimolante sotto tanti punti di vista, dalla storia, al paesaggio, alle relazioni umane. Questo territorio è stato sede di una civiltà in espansione che ha lasciato delle testimonianze straordinarie, sopra e sotto la terra, favorita dalla natura stessa di questi luoghi. Ho semplicemente saputo cogliere questi impulsi che mi arrivavano e li ho tradotti con i mezzi che avevo a disposizione: il disegno, la pittura, la scrittura, le iniziative, mosso sempre da una innata curiosità e affascinato dal desiderio di conoscere più a fondo il luogo in cui vivo. Auspico che i valori di questa terra continuino ad essere mantenuti nella giusta considerazione. Tra il pubblico, sono venuti ad assistere alla cerimonia tanti cari amici con cui ho condiviso pensieri, opinioni, momenti di confronto che ci hanno sempre arricchiti. Ogni incontro, anche il più inaspettato, è un’occasione di crescita personale se si è capaci di cogliere lo spirito che va oltre le parole. Io sono una persona sensibile, e credo che sia giusto rivelarlo e trasformarlo in espressione artistica e umana.”

Il Grosso d’Oro, che richiama la storica moneta del Libero Comune Massano – il Grosso, coniato per la prima volta nel 1317 – simboleggia l’autorevolezza e l’identità della città. Per la prima volta è stato assegnato nel 1982 a Enrico Cheli durante la legislatura di Renato Bolognini. Successivamente la massima onorificenza cittadina è andata a Don Enrico Lombardi (1983); Tommaso Ferrini (1985); Rizzago Radi (1989); Riccardo Marchi (1989); Madre Teresa di Calcutta (1991 durante la sua visita a Massa Marittima); Giorgio Matozzi (1992); sezione Anpi-CVL(1993); Luca Lallai (2001); al Coro di Santa Barbara e al suo presidente Don Luigi Rossi (2002); Eligio Pozzi (2003); Moeris Fiori (2011); Renato Piccioli (2014); Lido Santini (2017).