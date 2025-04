Consegnati ieri mattina i 12 nuovi automezzi della Squadra Salvanimali Amici Cucciolotti all’Enpa

In 10 anni soccorsi 363.360 animali. Con 48 autoveicoli attivi, la più grande flotta solidale per il soccorso animale in Italia

Roma: Si è svolta ieri mattina a Roma, in Piazzale Garibaldi al Gianicolo, la cerimonia di consegna dei 12 nuovi mezzi della Squadra Salvanimali Amici Cucciolotti ai volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa). Con questi ultimi arrivi, la flotta raggiunge i 48 automezzi operativi su tutto il territorio nazionale, grazie al sostegno costante di Pizzardi Editore.

All’evento hanno preso parte Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa, il team di Pizzardi Editore, Massimo Wertmüller, attore, insieme a rappresentanti delle istituzioni: Patrizia Prestipino, Garante per il benessere animale del Comune di Roma, e Sabrina Alfonsi, Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale.

L’iniziativa ha celebrato anche il decimo anniversario della Squadra Salvanimali, nata nel 2015 con 36 mezzi di soccorso. In questi dieci anni, i veicoli hanno percorso 4,7 milioni di chilometri – l’equivalente di 117 giri del mondo – e hanno consentito il salvataggio di 363.360 animali, di cui:

• 72.950 cani

• 214.190 gatti

• 73.770 esemplari di fauna selvatica

• 2.450 animali da fattoria

Un risultato straordinario, costruito giorno dopo giorno grazie all’impegno dei volontari, all’organizzazione di Enpa e alla visione solidale di Amici Cucciolotti di Pizzardi Editore.

“Questa consegna segna un momento importante per tutta la nostra comunità”, ha dichiarato Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa. “Dodici nuovi automezzi entrano oggi in servizio, portando nuove forze e nuove possibilità per soccorrere animali in difficoltà ovunque. È la dimostrazione concreta di quanto può nascere quando sensibilità, volontariato e sostegno concreto si incontrano.”

Dietro i numeri, le storie: animali investiti e salvati appena in tempo, cuccioli abbandonati nel caldo estivo, caprioli e daini feriti recuperati e curati, gabbiani, gufi e cigni riportati in natura, interventi durante terremoti e alluvioni, fino al soccorso di animali in fuga, spaventati o maltrattati. Tutti casi in cui i mezzi della Squadra Salvanimali hanno fatto la differenza, agendo sul campo.

“Guardiamo avanti con determinazione” – ha aggiunto Rocchi –. “Questa rete di veicoli è il cuore operativo della nostra azione: ci permette di essere dove serve, in tempo. E continueremo ad ampliarla, a rafforzarla, perché ogni animale soccorso è una vita che cambia. Il nostro impegno non si ferma.”

Dario Pizzardi, editore di Amici Cucciolotti, ha ribadito il senso del progetto:

“Questi mezzi non sono solo veicoli, ma strumenti di speranza. Sono la dimostrazione che un gioco come l’album Amici Cucciolotti può trasformarsi in qualcosa di reale e prezioso: educazione, solidarietà, cambiamento. E questo è il cuore del mio progetto editoriale e sociale.”

"Un momento bello e importante per gli animali della nostra città, che da oggi grazie alla generosità di Amici Cucciolotti e alla collaborazione con Enpa e Comune di Roma, hanno a disposizione 12 nuovi mezzi di soccorso. Prendersi cura degli animali vuol dire anche questo, immaginare nuovi modi per farlo, migliorando le cure e le modalità. Quando questa Amministrazione si è insediata, uno dei primi dossier su cui ci siamo messi da subito a lavorare è stato il progetto dell’Ospedale Veterinario Pubblico. Il servizio pubblico, a chiunque esso sia destinato e qualunque servizio eroghi, è il metro della parità e della tutela dei diritti di tutte e tutti – migliorarlo e ampliarlo, vuol dire garantire i diritti di un numero più grande di persone e, in questo caso, di animali. Grazie a tutti, continuiamo a lavorare insieme" dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all' Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti.

I nuovi mezzi saranno destinati alle sezioni Enpa di Voghera, Cesena, Torino, Verona, Lugo, San Giovanni Valdarno, Arezzo, Trieste, Torremaggiore, Roma, Perugia e uno alla sede nazionale, andando a rafforzare la presenza capillare sul territorio.

Con 48 automezzi attivi e oltre 360mila animali soccorsi in dieci anni, la Squadra Salvanimali Amici Cucciolotti – creata grazie al sostegno di Pizzardi Editore – si conferma la più grande flotta solidale per il soccorso animale in Italia.

Un impegno quotidiano che unisce strada, rifugi, emergenze e speranza. Sempre dalla parte degli animali.