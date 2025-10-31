Consegnati i diplomi Cambridge e DELF agli studenti dell’Istituto comprensivo “Pietro Aldi”

Oltre cento studenti hanno ricevuto i certificati linguistici grazie a un progetto sostenuto dal Comune di Manciano

Manciano: Si è svolta martedì 28 ottobre, nella sala consiliare del Comune di Manciano, la cerimonia di consegna dei certificati linguistici Cambridge English e DELF, alla presenza del sindaco Mirco Morini, dell’assessore all’Istruzione Daniela Vignali, della dirigente scolastica Francesca Iovenitti, dei docenti e delle famiglie.

L’evento ha rappresentato un importante momento di riconoscimento e condivisione dei risultati raggiunti dagli studenti che hanno conseguito le certificazioni linguistiche in lingua inglese e francese, grazie a un progetto finanziato dal Comune di Manciano attraverso l’assessorato all’Istruzione.

I corsi di preparazione e gli esami, che hanno coinvolto oltre cento ragazzi, sono stati organizzati per garantire pari opportunità formative e promuovere la conoscenza delle lingue straniere come strumento di crescita personale e culturale.

Durante la cerimonia, il sindaco Mirco Morini e l’assessore Daniela Vignali hanno espresso orgoglio e soddisfazione per l’impegno e i risultati ottenuti dagli studenti:

«Oggi celebriamo non solo un traguardo formativo – hanno sottolineato – ma anche un percorso di impegno, costanza e passione. Ogni risultato è il frutto del lavoro di ragazzi, famiglie e insegnanti, che insieme costruiscono una comunità più consapevole, aperta e solidale. Investire nell’istruzione significa investire nel futuro del nostro territorio».

La dirigente scolastica Francesca Iovenitti ha ringraziato l’Amministrazione comunale per il sostegno e tutti i docenti che, con dedizione e professionalità, hanno accompagnato gli studenti in questo percorso.

«Con grande soddisfazione esprimo l’orgoglio di tutta la comunità scolastica per i risultati conseguiti dai nostri alunni – dichiara la dirigente – che hanno brillantemente superato numerose certificazioni linguistiche Cambridge e DELF. Colpisce in modo particolare la determinazione e la preparazione dimostrate anche dai più piccoli, che hanno saputo affrontare con entusiasmo e serietà un percorso di studio non sempre semplice ma altamente formativo. Questi traguardi sono il frutto di una sinergia virtuosa: il costante impegno dei docenti, la motivazione dei ragazzi, l’attenta guida della dirigenza e il prezioso sostegno dell’Amministrazione comunale, che ha saputo riconoscere il valore strategico delle competenze linguistiche per il futuro dei nostri giovani, destinando risorse concrete a favore della formazione. Le lingue rappresentano una chiave per aprire orizzonti culturali, formativi e professionali. Investire in esse significa offrire ai ragazzi strumenti efficaci per diventare cittadini del mondo, pronti ad affrontare nuove sfide con sicurezza e consapevolezza.

Questo successo non è un punto di arrivo, ma un incoraggiamento a proseguire su questa strada, consolidando le collaborazioni e potenziando i percorsi didattici. È la dimostrazione che, quando scuola, famiglie e istituzioni lavorano insieme, i risultati non tardano ad arrivare e i nostri ragazzi possono davvero volare alto».