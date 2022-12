Consegnate tre borse di studio a studenti universitari

Monte Argentario: Con una cerimonia semplice ma significativa sono state consegnate questa mattina in Comune dal sindaco Francesco Borghini le borse di studio agli studenti universitari vincitori del bando che ogni anno l’Amministrazione Comunale pubblica.

Quest’anno sono risultati primi nella graduatoria, stilata tra i partecipanti in base all'Isee e al merito (votazione di maturità non inferiore a 90/100) : Bracci Valeria, iscritta alla Sapienza di Roma facoltà di Ingegneria Edile, Fusà Simone, iscritto all'Università di Pisa facoltà di Ingegneria Informatica e Figara Samuele, iscritto all’ Università di Genova facoltà di Ingegneria navale.



Gli studenti, accompagnati dai familiari sono stati ricevuti dal primo cittadino che si è complimentato con loro, ha lodato il loro impegno e formulato gli auguri per il loro futuro di studi e lavorativo, confermando l’impegno del Comune ad accompagnarli e sostenerli durante il percorso universitario. A ciascuno di loro va una borsa di studio del valore di 5.000 euro all’anno. Per ottenere il beneficio anche negli anni successivi lo studente dovrà mantenere i requisiti richiesti dal bando, ovvero, la residenza nel Comune di Monte Argentario, l’ attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 15.000 aver superato tutti gli esami previsti nell’anno accademico precedente riportando una media di almeno 24/30 relativamente ad ogni anno accademico.