Consegnate le chiavi di 18 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica

Follonica: 18 famiglie, circa 60 persone, hanno ricevuto le chiavi dei nuovi appartamenti, le domande erano state 283. «Conosco la fatica e la sofferenza che ci sono dietro a questo percorso e so benissimo che la giornata di oggi rappresenta una conquista importante» commenta il sindaco Andrea Benini.







Questa mattina 18 famiglie, circa 60 persone, hanno ricevuto le chiavi dei nuovi appartamenti di Edilizia residenziale pubblica, un condominio di nuova realizzazione in via Gandhi, nel quartiere Cassarello. Un incontro emozionante, che arriva a conclusione di un lungo e intenso lavoro condotto dagli uffici comunali insieme alla Epg. Si tratta di alloggi realizzati secondo il programma Regionale di Edilizia residenziale pubblica: un intervento considerato prioritario dall'Amministrazione comunale e che risponde ad esigenze e necessità di molte cittadine e cittadini.

La nuova palazzina è composta dai 18 alloggi serviti da due corpi scala e si sviluppa su quattro piani (oltre al piano porticato), di cui tre abitati. L'ultimo piano è invece destinato al tenditoio comune. Gli alloggi alloggio hanno metrature diverse, comprese fra i 42, 75 e i 68 metri quadrati e sono dotati di impianti di riscaldamento autonomi con produzione di acqua calda. Lo stabile è stato progettato secondo le normative vigenti in tema di abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre è stato previsto un alloggio, posto al primo piano, con le caratteristiche necessarie a garantire l'accessibilità anche a persone con ridotte capacità motorie.

Con l'arrivo di questi nuovi appartamenti, Follonica ha oggi 283 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Per questo nuovo intervento, le domande presentate dalle cittadine e dai cittadini per il bando case popolari 2021 sono state 178, 33 di queste erano domande per l'emergenza abitativa. Ad oggi sono 26 i nuclei familiari in emergenza abitativa presenti a Follonica, di cui 9 sono alloggiati in via Apuania e altri in appartamenti che sono nella disponibilità del Comune.





«Conosco la fatica e la sofferenza che ci sono dietro a questo percorso e so benissimo che la giornata di oggi rappresenta una conquista importante – ha commentato il sindaco di Follonica Andrea Benini – Oggi non abbiamo inaugurato soltanto una nuova opere edile ma abbiamo aperto delle case che saranno riempite da affetto ed emozioni. Una conquista anche per noi, non priva di inciampi durante il percorso: sappiamo che c'è chi ha atteso questo momento da decenni.

Le persone che oggi ricevono questi alloggi le ho incrociate tutte durante il mio percorso in Amministrazione, e ho condiviso tante delle loro difficoltà, aiutandole nei limiti del possibile a portare il peso dei problemi. Un percorso umano lungo anni. E per essere arrivati qui oggi – conclude Benini – ringrazio l'assessore Alessandro Ricciuti, che ha seguito con cura molte di queste situazioni, e l'ufficio Politiche abitative per la pazienza, capacità e disponibilità, e poi, ovviamente, la Epg». «Condivido l'emozione del sindaco – ha commentato l'assessore Ricciuti – questi nuovi appartamenti danno una risposta importantissima e molto attesa a Follonica e permettono di dare ossigeno alle tante situazioni di emergenza che ci troviamo a fronteggiare giorno per giorno».