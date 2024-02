Conoscere, scoprire e comunicare con l’arte della fotografia

Follonica: Sabato scorso la classe I D della scuola secondaria di primo grado A. Bugiani, accompagnata dagli insegnanti Laura Parisi, Costanza Giuntini e Giorgio Cielo, si è recata al Museo Magma per partecipare ad un laboratorio fotografico, tenuto dall’associazione Cavour Art e proposto dalla direttrice della Biblioteca della Ghisa e dei Musei Civici Claudia Mori, sul tema “Materia Memoria. La città della Ghisa”.



Gli studenti hanno incontrato all’interno del Museo Isabella Cruciani e Franco Profili, i curatori e una dei fotografi della mostra, Laura Priami, che hanno dato loro cenni sulla fotografia, sulle tecniche, sulle scelte delle inquadrature e sulla luce, oltre che sull’importanza della fotografia come mezzo di racconto della storia.

Sono stati invitati ad un primo assaggio di fotografia, seguendo i consigli appena appresi, cui è seguita una condivisione delle “opere” che li ha entusiasmati.

Quindi hanno visitato il Museo, osservando le fotografie esposte, riguardanti l’archeologia industriale, dei fotografi Laura Priami, Simone Vannelli e Giacomo Vinciguerra.





Successivamente gli alunni sono usciti per una lezione pratica che aveva come “oggetti “alcuni luoghi della memoria protagonisti della mostra stessa, come il carbonile, aperto proprio per loro e il Cancello magonale, meglio conosciuto come Cancellone dell’Ilva. Durante questo “tour” i ragazzi hanno scattato foto con i loro cellulari, sfruttando quanto appreso poco prima.

I ragazzi si sono divertiti molto nell’utilizzare uno strumento per loro familiare, arricchendo le loro conoscenze ed abilità ed utilizzandolo in modo diverso, più consapevolmente ed in modo creativo. Hanno infatti imparato a sfruttare la luce, a vedere inquadrature particolari, a notare dettagli cui non avevano fatto precedentemente caso. E il tutto con il loro inseparabile cellulare. Quando la tecnologia è amica!

Ma non finisce qui…I ragazzi dovranno scegliere 3 delle loro foto fatte al Carbonile e al cancellone che saranno inviate ai curatori della mostra che ne trarranno un video che sarà mostrato durante la presentazione della mostra.

Gli insegnanti ed i ragazzi ringraziano Claudia Mori e l’associazione Cavour Art per questo laboratorio che ha appassionato i ragazzi- e gli insegnanti- e ha fatto loro conoscere una parte della nostra città loro sconosciuta . Un progetto estremamente interessante che coniuga la conoscenza del territorio con l’uso consapevole delle nuove tecnologie sfruttandone tutte le potenzialità e che mira a sviluppare la capacità di osservazione del dettaglio e raffigurarlo in modo creativo. Un progetto che entra a pieno titolo negli obiettivi che la scuola secondaria di primo grado Bugiani e tutto l’Istituto Comprensivo Lepoldo 2 di lorena del quale fa parte si propongono.