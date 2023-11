Conoscere professioni sanitarie, incontro con scuole organizzato da zona distretto Colline Albegna

Venerdì 1 dicembre, Teatro Salvini, Pitigliano



Pitigliano: Si terrà venerdì 1 dicembre prossimo, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 al Teatro Salvini in piazza Garibaldi, 37 a Pitigliano, il secondo incontro con le classi quarte e quinte degli istituti scolastici di Sorano e Pitigliano dal titolo “Maturandi scuole superiori con professioni socio sanitarie", organizzato dalla direzione zona distretto Colline dell'Albegna della Asl Toscana Sud Est.

“L’obiettivo è quello di avvicinare gli studenti alle professioni mediche e socio sanitarie - ha dichiarato Roberta Caldesi, direttrice della zona distretto Colline dell’Albegna - Dopo una buona partecipazione al primo appuntamento a Orbetello, abbiamo deciso di fare un altro incontro a Pitigliano con la speranza che possa essere un buon volano per le professioni sanitarie da far intraprendere ai ragazzi”.

Il programma prevede la presenza di numerosi professionisti delle aree mediche e sanitarie tra cui Massimo Forti direttore del presidio ospedaliero di Orbetello e Pitigliano, Nicola Bonavita professionista della riabilitazione, le assistenti sociali Federica Donati e Martina Torresi, Saveria Lenti per la medicina generale e medicina territoriale, Gioacchino Celano per le professioni tecnico sanitarie ed assistenziali, Nicola Draoli per le professioni infermieristiche e oss, Gloria Giacobetti per le professioni sanitarie della prevenzione e la psicologa Agnese Mattera. A moderare l’incontro Rosemarie Romeo, responsabile infermieristico Colline dell'Albegna.