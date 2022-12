Sport Coni Grosseto: Grande successo per la “Giornata Olimpica 2022” 6 dicembre 2022

Franco Ferretti Tantissimi gli atleti, dirigenti e società premiate

Grosseto: Nel pomeriggio di martedì 6 Dicembre 2022 presso l’Aula Magna dell’Istituto Istruzione Superiore “Pietro Aldi” di Grosseto, è andata in scena la “Giornata Olimpica” del CONI Grosseto della delegata provinciale avv. Elisabetta Teodosio, con il conferimento delle Benemerenze Sportive del Coni.

Molti i riconoscimenti assegnati e le onorificenze conferite da parte del Coni Nazionale tra le quali spicca la Stella d'Oro al Merito Sportivo relativa al 2021, conferita a Secondo Benedetti come Dirigenti sportivo. La Stella di bronzo 2021 è invece andata al CP Grosseto, dove a ritirare l’onorificenza si è presentato il presidente Stefano Osti con molti giocatori della squadra di serie A1. Tantissime le Benemerenze Sportive che la Delegazione CONI di Grosseto ha invece conferito a coloro che si sono particolarmente distinti per meriti sportivi nell'anno 2022 nella nostra provincia.

A fare gli onori di casa il Presidente Regionale CONI Simone Cardullo e di quello del Delegato Provinciale Elisabetta Teodosio, con tante autorità militari e civili presenti, a partire dal sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore alla cultura, Luca Agresti, al presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari e del presidente del Panathlon Grosseto, Franco Rossi. Prima delle premiazioni la dott.ssa Claudia Valiani ha presentato un lavoro molto interessante dal tema: “Educarsi per educare attraverso lo sport”.

Queste le altre benemerenze nazionali assegnate: Medaglia di bronzo al valore atletico Coni 2021 a, Eryilmaz Halit (pugilato) e Pierpaolo Bonelli (ginnastica ritmica). Questi invece i riconoscimenti 2022 conferiti dal Coni Grosseto - Categorie giovanili e Master: Andrea Luca Pazzagli (FIPSAS – G.A.O. Brinella), Irene Mariotti (FIT - beach tenni - Circolo Tennis Grosseto), Mia Bicocchi (FIG - Disciplina Ginnastica Artistica), Alessandra D’amario (FIJLKAM - Body Life), Massimo Milano (FIPSAS - G.A.O. Brinella), Joachim Nshimirimana (FIDAL – Track&Field), Matteo Bartolini (FIPSAS - G.A.O. Brinella), Fabia Maramotti (FITRI - Triathlon Grosseto).

Questi i premi 2022 del Coni provinciale conferiti alle società: Skeep Grosseto, Artistica Grosseto, Odissea 2001, Follonica Hockey 1952, Polisportiva Barbanella Uno. Premio al migliore tecnico - dirigente dell’anno: Andrea Bartolini (G.A.O. Brinella) e Dario Benucci (Polisportiva Nuova Grosseto Barbanella) Nelle foto alcuni momenti della manifestazione











