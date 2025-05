Congresso FDI Castiglione della Pescaia: Sebastiano Biancalani è il nuovo coordinatore

Castiglione della Pescaia: “Rinnovamento, all'insegna dell'entusiasmo e della visione per il futuro. Si aperto così il congresso comunale di Fratelli d’Italia Castiglione della Pescaia che si è tenuto alcuni giorni fa alla presenza della senatrice Simona Petrucci e dal presidente provinciale Luca Minucci, assieme al vicesindaco di Grosseto, Bruno Ceccherini. Il congresso ha eletto Sebastiano Biancalani come coordinatore del circolo e, con lui, un nuovo consiglio direttivo. Numerosi i militanti e simpatizzanti che sono intervenuti, a dimostrazione della voglia di contribuire con idee e progetti concreti al rilancio della politica del territorio.

“Ringrazio sentitamente tutti i militanti di Fratelli d’Italia - ha dichiarato il neo coordinatore Biancalani - per il sostegno e la fiducia che mi sono stati riservati. Un entusiasmo che è e continuerà ad essere la linfa del nostro circolo: insieme metteremo competenza e passione al servizio di Castiglione della Pescaia, rafforzando il legame con la comunità e traducendo le idee in azioni concrete per affrontare le sfide locali che ci attendono".

Le congratulazioni ai nuovi eletti arrivano anche dal coordinatore provinciale Luca Minucci, che afferma: “Il congresso di Castiglione segna l’inizio di una nuova fase per Fratelli d’Italia in questo territorio. Grazie alla guida di Sebastiano e all’entusiasmo del nuovo direttivo, siamo pronti a consolidare il nostro radicamento all'insegna dei valori che ci contraddistinguono. Il lavoro di squadra, unito alla collaborazione con le istituzioni e le realtà locali, ci permetterà di portare avanti iniziative concrete per un vero rilancio di questo comune. Auguro un buon lavoro ai nuovi eletti, che potranno ovviamente contare sul supporto di tutto il coordinamento provinciale".

La senatrice Simona Petrucci, che entra ufficialmente a far parte del direttivo locale, ha aggiunto: “Mi congratulo con Sebastiano Biancalani, la cui dedizione e spirito di servizio incarnano i valori e la storia di Fratelli d’Italia. È stato emozionante vedere una così grande partecipazione e tanti giovani pronti a mettersi in gioco ed è un vero onore per me entrare a far parte di questa squadra, animata da un'energia straordinaria. Sarò felice di lavorare al fianco del nuovo direttivo per rafforzare la nostra presenza sul territorio e offrire ai cittadini autentiche prospettive di crescita". Con il suo nuovo assetto, il circolo di Castiglione della Pescaia sarà un punto di riferimento vivo e operativo per tutto il territorio.

(nella foto: a sx. Luca Minucci con Sebastiano Biancalani)