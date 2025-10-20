Confronto tra Confagricoltura Toscana e istituzioni sulla prossima Pac

Il 24 ottobre alle 10.30, in collaborazione con l'Accademia dei Georgofili, la tavola rotonda a cui parteciperanno il sottosegretario La Pietra, l’europarlamentare Nardella e Lamberto Frescobaldi

Firenze: Come disegnare le politiche agricole che guideranno l’Europa nei prossimi anni? Quali risorse, quali equilibri, quali innovazioni? È per provare a rispondere a queste domande che Confagricoltura Toscana ha organizzato per venerdì 24 ottobre l’incontro “Il futuro delle politiche agricole comunitarie fra conoscenza, visione e obiettivi”, che si svolgerà all’Accademia dei Georgofili (Logge Uffizi Corti), a Firenze.

Promosso con il contributo dell’Accademia dei Georgofili, l’evento vuole essere uno spazio e un momento di dialogo tra istituzioni, mondo accademico e imprenditoria agricola, in un momento cruciale per il rilancio e la centralità del settore primario. Le proposte avanzate dalla Commissione Europea per la Pac 2028-2034 portano con sé una forte revisione dell’impianto normativo e una riorganizzazione delle risorse economiche.

I lavori si apriranno alle 10.30 con la relazione introduttiva di Leonardo Casini (Accademia dei Georgofili, Università di Firenze). Modererà Gianluca Cavicchioli, direttore di Confagricoltura Toscana.

Alle 11 è prevista la tavola rotonda con ospiti di rilievo: Dario Nardella (Commissione Agricoltura Parlamento Europeo), Patrizio Giacomo La Pietra (Sottosegretario all’Agricoltura e Sovranità Alimentare) e Lamberto Frescobaldi (Giunta Esecutiva di Confagricoltura). Conclusioni alle 12.30.

“Riteniamo che oggi più che mai sia urgente riaffermare la centralità dell’agricoltura europea, con politiche che mettano insieme produttività, ambiente e sostenibilità”, spiega il direttore Cavicchioli.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la registrazione entro le 18 di giovedì 23 ottobre 2025 al link: https://forms.gle/sWSpJ5Vh4NWAQo8c7



