Confine Zero presenta “Le intellettuali”

Tra ambizioni, libri e mariti contesi, tre donne si confrontano con una scelta che ancora oggi suona attuale: essere mogli perfette o menti brillanti?

Roselle: Con l’amore non si scherza, scriveva Alfred De Musset, e aveva ragione. Soprattutto quando nelle pieghe di una relazione si infilano le mode e le opinioni del Tempo, di chi non ama ma “ragiona”. Partiamo dall’inizio: nel mondo si muovono, in percorsi sotterranei, i sentimenti veri degli esseri umani. Tra le abitudini, le mode e i modi di fare, l’uomo tenta di restare se stesso. E così la donna. Le Intellettuali è una storia di donne: dopo Aristofane, infatti, monsieur De Poquelin è il primo drammaturgo dell’era moderna a riprendere quel coro femminile che fu di Lisistrata, per porgere al pubblico una storia la cui azione parte da un coté tutto rosa e dall’animo della Donna. C’è la società, quella società che Benedetta Craveri definisce “della conversazione”, molto simile alla nostra. E la vita. Per la vita valgono le stesse regole, a meno che l’amore, quello vero, non si metta di mezzo. Confine Zero torna in scena con una commedia antica e nuova a un tempo: tra equivoci, tragedie sfiorate e amori impossibili si compone il ritratto impietoso del nostro oggi, grazie all’apporto di un classico senza tempo.

Lo spettacolo andrà in scena il 9, il 22 e 23 agosto, nella splendida cornice dell’Anfiteatro Romano di Roselle. Venite a scoprire che l’intelligenza può essere anche (e soprattutto) molto bestiale.

Con la regia di Guido Targetti e la drammaturgia di Francesco Tozzi

Prenotazioni: 3317480392

confinezero@gmail.com