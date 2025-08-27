Confindustria Toscana Sud in lutto per la morte di Sergio Francioli

Aveva 80 anni, ha fondato la storica impresa grossetana Vemar. Confindustria Toscana Sud: «Ricordiamo il suo entusiasmo, la generosità e l'attenzione ai giovani»

Grosseto: È morto a 80 anni Sergio Francioli, fondatore nel 1972 – insieme con Carlo Polverini e Riccardo Simoni – della storica impresa grossetana Vemar Srl.

Vemar è nata come impresa di lavorazione della vetroresina, che ha applicato in diverse tipologie di prodotti come i contenitori per le acque, i tini per l'enologia e le cisterne per il trattamento di acque reflue. L'azienda si è sempre distinta nel corso della sua attività per la collaborazione con molte imprese nazionali e internazionali e i suoi prodotti sono stati venduti non solo in tutta Italia ma anche nel resto d'Europa e in altri Paesi del mondo.

Dagli anni '80 Sergio Francioli è stato membro attivo di Confindustria Grosseto, ricoprendo le cariche di presidente della sezione Piccola industria e di dirigente del Consiglio direttivo fino ai primi anni Duemila. L'impegno all'interno dell'associazione è stato raccolto e portato avanti dalla figlia Roberta, presidente del gruppo Giovani di Confindustria Grosseto.

«Gli imprenditori grossetani – dichiara Francesco Pacini, presidente della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud – ricordano di Sergio Francioli la grande generosità, il coraggio e l'entusiasmo nel fare impresa e la grande attenzione verso i giovani. Qualità che ci lascia come esempio da seguire. Ci stringiamo ai figli Roberta e Federico e a tutta la famiglia in questo momento di grande dolore».



