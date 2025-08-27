Morning Glory il mega yacht a vela che fu di Berlusconi davanti Artemare Club
Confindustria Toscana Sud in lutto per la morte di Sergio Francioli
Aveva 80 anni, ha fondato la storica impresa grossetana Vemar. Confindustria Toscana Sud: «Ricordiamo il suo entusiasmo, la generosità e l'attenzione ai giovani»
Grosseto: È morto a 80 anni Sergio Francioli, fondatore nel 1972 – insieme con Carlo Polverini e Riccardo Simoni – della storica impresa grossetana Vemar Srl.
Vemar è nata come impresa di lavorazione della vetroresina, che ha applicato in diverse tipologie di prodotti come i contenitori per le acque, i tini per l'enologia e le cisterne per il trattamento di acque reflue. L'azienda si è sempre distinta nel corso della sua attività per la collaborazione con molte imprese nazionali e internazionali e i suoi prodotti sono stati venduti non solo in tutta Italia ma anche nel resto d'Europa e in altri Paesi del mondo.
Dagli anni '80 Sergio Francioli è stato membro attivo di Confindustria Grosseto, ricoprendo le cariche di presidente della sezione Piccola industria e di dirigente del Consiglio direttivo fino ai primi anni Duemila. L'impegno all'interno dell'associazione è stato raccolto e portato avanti dalla figlia Roberta, presidente del gruppo Giovani di Confindustria Grosseto.
«Gli imprenditori grossetani – dichiara Francesco Pacini, presidente della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud – ricordano di Sergio Francioli la grande generosità, il coraggio e l'entusiasmo nel fare impresa e la grande attenzione verso i giovani. Qualità che ci lascia come esempio da seguire. Ci stringiamo ai figli Roberta e Federico e a tutta la famiglia in questo momento di grande dolore».