Confindustria. Nuovi mercati, evoluzione delle attività, assunzioni: il 2023 di Crosa Service

Il presidente del gruppo, Avanzini: «Nel 2024-2025 cresceremo ancora». Confindustria: «L'intero polo del Casone deve tornare a produrre a pieno regime»

Grosseto: «Si vedono i frutti di una strategia impostata da tempo: così siamo riusciti a crescere nonostante la crisi globale e locale. Una tendenza che contiamo di mantenere anche nel 2024 e 2025». Ivano Avanzini, fondatore del Gruppo Crosa Service, azienda con sede al Polo chimico del Casone, traccia il bilancio dell'anno che sta per concludersi. Un bilancio nettamente positivo, in controtendenza rispetto a gran parte della concorrenza, che guarda al futuro con ulteriori concrete possibilità di crescita. Una delle novità dell'anno è stata la creazione della holding Itm che controlla cinque aziende in tutta Italia – oltre a Crosa Service, Tme-Tirreno montaggi elettrostrumentali, Prog&Mont Ravenna montaggi strumentali, Ted-Tirreno edilizia e Bsi-Bergamo servizi industriali – e che vede le proprie attività spaziare tra la parte meccanica e quella elettrostrumentale, la manutenzione e la costruzione degli impianti e l'impegno nei comparti chimico, energetico e farmaceutico, con una forza lavoro di 270 addetti.

«Il 2023 è stato un anno molto proficuo – conferma Ivano Avanzini, presidente e amministratore della holding Itm – nel quale abbiamo mantenuto i rapporti con i nostri clienti storici e sviluppato nuovi rapporti, inserendoci in mercati diversi. Abbiamo consolidato la parte meccanica e siamo cresciuti nella parte elettrico-strumentale dei nostri servizi, ponendo le basi per potenzialità che ci consentiranno di crescere ancora nel 2024 e nel 2025, a livello regionale e nazionale, in particolare nel settore chimico, farmaceutico e tecnico. Proprio così siamo riusciti a far fronte alla crisi del polo del Casone: ampliando i nostri mercati per poter offrire una pluralità di servizi, con un'attenta gestione del personale. Infatti, se tutto andrà come prevediamo, nel 2024 amplieremo il personale con nuove assunzioni. Questi risultati sono il frutto di un'impostazione del lavoro pianificata negli anni passati: operando in una pluralità di mercati, possiamo compensare l'eventuale crisi di un comparto con la crescita in altri settori. Inoltre, nelle nostre aziende possiamo contare su un produttivo ricambio generazionale, nuova linfa che ci consente di evolvere le attività del gruppo e quindi di guardare al futuro con grande ottimismo».

«Siamo davvero lieti del bilancio positivo registrato dal gruppo Itm di cui fa parte Crosa Service e soprattutto dell'ottimismo espresso dai vertici dell'azienda in merito alla previsione di un ulteriore sviluppo nei prossimi anni. Questo risultato è merito sia del management che è stato capace e rapido nell'individuare nuovi mercati e nuovi settori presso i quali andare ad operare, sia di tutti i lavoratori che si sono adoperati con flessibilità e competenza ai nuovi contesti produttivi – dichiara Giovanni Mascagni, responsabile della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud – e questo è un segno della qualità e resilienza delle imprese del nostro territorio. Non va dimenticato che l'azienda ha dovuto far fronte alla riduzione delle attività al polo del Casone, per cui questo risultato assume ancora maggiore valore. Nonostante ciò dobbiamo continuare ad impegnarci al massimo affinché le attività del polo chimico tornino al massimo potenziale in quanto rappresentano una fonte di sviluppo per molte imprese e la sicurezza di un posto di lavoro per tante famiglie del comprensorio. In caso contrario, come in parte sta avvenendo anche per il Gruppo Crosa, c'è il rischio che le aziende dell'indotto spostino l'asse dei propri interessi lontano da questo territorio».

Nella foto, da sinistra: Ivano Avanzini (presidente holding Itm), Maurizio Castellazzi (amministratore delegato di Crosa Service) e Siliano Campinoti (direttore tecnico di Crosa Service).