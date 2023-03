Attualità ConfGuide: Visita guidata per la festa del papà 15 marzo 2023

ConfGuide presenta "Grosseto 1600: la rinascita barocca": appuntamento il 19 marzo

Grosseto: ConfGuide Confcommercio Grosseto propone per domenica 19 marzo alle ore 16 un viaggio nella Grosseto del 1600, con un approfondimento sull'arte di quel periodo attraverso la visita del Museo Collezione Luzzetti. Prezzo speciale visita guidata + biglietto del Museo - solo per la Festa del Papà: 10 euro. -- Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di sabato 18 marzo al 3385623163.





