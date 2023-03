Si è svolto oggi il primo appuntamento "Governare il territorio per lo sviluppo turistico”, volto a costruire il turismo del futuro



Firenze: Costruire il turismo del futuro in Toscana attraverso un percorso condiviso tra i vari soggetti operanti nel settore che includa promozione, organizzazione dei prodotti turistici, sviluppo e funzionamento delle infrastrutture, vivibilità del territorio per residenti e turisti. Confesercenti Toscana presenta “Valore Turismo. Integrazione, promozione e sviluppo in Toscana”, progetto nato a seguito di incontri e confronti tra le istituzioni locali ed imprenditori regionali dove è emersa la necessità di un cambio di passo nella gestione del turismo in Toscana dal punto di vista di fruibilità e sviluppo delle potenzialità.

Valore Turismo è un percorso di analisi che partendo proprio dalla varietà dei territori che ci sono in Toscana, ne sottolinea punti di forza e di debolezza per trovare un metodo di sviluppo che possa potenziare il turismo di domani. Centri storici, aree montane, città termali, costa e borghi sono stati i protagonisti della prima tappa del progetto che si è svolta oggi a Firenze dal titolo "Governare il territorio per lo sviluppo turistico”.

La seconda tappa del progetto si svolgerà a giugno 2023 con l’incontro dal titolo "Toscana: tanti prodotti turistici per una sola regione", dove saranno analizzate le varie offerte turistiche che la regione può offrire: cammini; cicloturismo; costa; enogastronomia; etc…, dove i presidenti di categoria presenteranno i prodotti della loro area di competenza, come possono essere sviluppati e su quali puntare maggiormente. All’evento saranno invitate le Istituzioni regionali per parlare degli strumenti che la Regione mette a disposizione degli operatori per la promozione dei prodotti turistici e le azioni introdotte per sviluppare i vari segmenti. La terza tappa, che si svolgerà in una delle sedi della Regione Toscana e coinvolgerà delegati della politica regionale e nazionale, rappresenta l’evento finale dove si presenterà il risultato delle analisi emerse dai due eventi precedenti. Sarà l’evento riservato alla politica regionale e (ci proveremo) nazionale.

“Questa prima iniziativa del progetto Valore Turismo rappresenta il punto di partenza per capire le criticità ed i punti di forza che ha ogni territorio della regione Toscana, caratterizzata da variegati territori, centri storici, città termali, aree montane, costa e borghi – ha dichiarato Maila Bettaccini, responsabile area turismo Confesercenti Toscana -. Ognuno di questi ha delle caratteristiche differenti, con problematiche da risolvere e peculiarità da valorizzare. Per esempio, sul tema ‘centri storici’ abbiamo analizzato come poter far convivere sempre di più abitanti e turisti, diversificando e soprattutto cercando di diminuire lo spopolamento dei residenti dalle aree centrali. Per quanto riguarda i borghi, sviluppare maggiormente l’offerta e l’accoglienza diffusa; per le aree montare l’idea è quella di individuare soprattutto contributi e incentivi che possono mantenere l’imprenditorialità nel territorio ed incentivare un ricambio generazionale che al momento rischia di disperdersi. Infine, è necessario trovare soluzioni sul fronte tutela ambientale che riguarda nello specifico determinate aree costiere colpite dall’erosione. Fondamentale ad ogni incontro sarà la presenza di rappresentanti delle Istituzioni a vari livelli, dai comuni alla Regione agli imprenditori turistici: solo collaborando raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo prefissati”.