Confesercenti: «Spesso le imprese perdono opportunità per la scarsa digitalizzazione»

Grosseto: Un nuovo servizio dedicato alle aziende di Confesercenti. In una società in cui è fondamentale saper sfruttare ogni canale, conoscere le risorse che possono dare internet e web e sfruttarle a vantaggio della propria azienda è fondamentale.



Per questo Confesercenti ha voluto siglare un accordo con Studio Kalimero Marketing & Comunicazione. Una convenzione da offrire ai propri soci su marketing, digitalizzazione e servizi alle imprese.

Secondo un'indagine del Sole 24ore del settembre scorso l’Italia si posiziona solo al 18esimo posto per digitalizzazione complessiva, siamo il fanalino di coda europeo per competenze digitali. E questo ritardo, purtroppo, si riverbera anche nelle imprese.

In un mondo in cui la comunicazione on line è sempre più preponderante è giusto fornire alle aziende gli strumenti per sfruttare le opportunità che offre, e affiancare queste opportunità alla vendita fisica e al commercio di vicinato.

«L'innovazione all'interno delle imprese, oggi, è importantissima – afferma il presidente provinciale Confesercenti Giovanni Caso -, stare al passo con i tempi e con le mutate esigenze del mercato può essere quel quid che manca ad un'azienda per una strategia vincente. Purtroppo le aziende spesso non colgono, per scarsa preparazione, le occasioni offerte dai bandi della Regione Toscana e camerali a favore della digitalizzazione. Confesercenti, attraverso questa convenzione, vuol dare un supporto concreto alle imprese sostenerle nelle loro esigenze, stimolarle, organizzando in futuro dei momenti di confronto».

«Abbiamo deciso di mettere a disposizione delle imprese tutta la nostra grande esperienza. Lo facciamo dalla fine degli anni Novanta e oggi con quasi 25 anni di lavoro e conoscenza del mondo economico, siamo in grado di sostenere le aziende con idee progettuali grandi e piccole, adeguate alla congiuntura contemporanea complessa che viviamo» dicono Ambra Passaro e Marco Gasparri di Studio Kalimero Marketing & Comunicazione.

«Il futuro delle imprese maremmane passa necessariamente dalla digitalizzazione e Studio Kalimero, come fa da sempre, mette in campo tutte le sue professionalità per contribuire alla crescita di questo bellissimo territorio. Digitalizzare significa conoscere e sfruttare i nuovi strumenti di marketing che, anche se con fatica, stanno creando una nuova generazione di imprenditori».

Kalimero conclude ringraziando il presidente Giovanni Caso e il direttore Andrea Biondi per l'opportunità offerta con questa collaborazione.