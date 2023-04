Confesercenti incontra i candidati sindaco. Ecco l'elenco di richieste e proposte

Grosseto: Tari, costi energetici, sostegno al commercio di vicinato, con tutta una serie di iniziative che vanno dalla defiscalizzazione dei tributi locali a piani per la rigenerazione urbana, e poi turismo, destagionalizzazione, e la regolamentazione di feste e sagre.



Sono alcuni dei punti presenti nel documento stilato da Confesercenti e sottoposto ai candidati sindaci dei comuni al voto Castell’Azzara, Gavorrano, Magliano in Toscana, Monte Argentario e Semproniano.

I desiderata dei soci Confesercenti sono stati inviati nei giorni scorsi ai 12 candidati. Con l'invito ad un incontro. Non un dibattito, ma la possibilità di esprimersi su questi argomenti e accogliere le proposte nell'ambito di commercio, turismo, servizi.

I candidati potranno essere incontrati in presenza, nelle nostre sedi territoriali di Follonica e Orbetello, o anche on line.

«Non è un dibattito o un contraddittorio – sottolinea il presidente provinciale Giovanni Caso – vogliamo sapere da ciascuno di loro come valuta il documento inviato, e che ognuno di loro parli di cosa prevede il suo programma per quei temi cari alla nostra categoria».

Per quanto riguarda la Tari l'invito è a superare l'attuale sistema di calcolo della tariffazione. Mentre per quanto riguarda il costo dell'energia Confesercenti vuol stimolare la nascita delle comunità energetiche locali, dove le associazioni di categoria possono svolgere un ruolo di concerto alle amministrazioni locali, con il necessario coinvolgimento delle attività minori, come negozi, botteghe, ristoranti, che autonomamente difficilmente possono attivare investimenti per sostenere l’auto consumo energetico.

«Per sostenere il commercio di vicinato proponiamo una defiscalizzazione nei tributi locali ed incentivi per l’innovazione dei negozi di vicinato così da stimolarne la messa in rete, oltre ad un piano territoriale per la rigenerazione urbana con la riconversione delle volumetrie dismesse» prosegue Caso.

Per il turismo la necessità principale è chiaramente la destagionalizzazione dei flussi. Tra le problematiche da affrontare la difficoltà a trovare personale. Tra le altre cose Confesercenti propone di porsi da stimolo alla pubblica amministrazione locale nella realizzazione di foresterie utili all’ospitalità di lavoratori stagionali esterni, con utilizzo di tali posti letto anche per turismo sportivo, sociale e scolastico.

Confesercenti conclude con il tema delle sagre. Nei giorni scorsi è stato sottoposto ai sindaci della Maremma un documento contenente una bozza di regolamento per normare, in maniera univoca, il tema di sagre ed eventi. Alcuni comuni, negli anni, hanno già regolamentato la materia della normativa regionale contenuta nel Codice del commercio, mentre altri ancora no. Confesercenti sottoporrà la bozza di regolamento anche ai candidati sindaci e valuterà le loro proposte.