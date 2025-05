Confesercenti Grosseto in Congresso: Focus su Sfide e Futuro del Commercio Locale

Grosseto: È iniziata ieri la fase congressuale di Confesercenti Grosseto che porterà al rinnovo e conferma delle rappresentanze sindacali di categoria e territoriali. Oltre 50 partecipanti tra on line e in presenza hanno partecipato a questo primo appuntamento per l'approvazione del nuovo regolamento di attuazione dello statuto che norma fra l'altro la fase congressuale, insieme al calendario delle assemblee congressuali di categoria.

«Confesercenti Grosseto avvia la propria fase congressuale, iniziando dalle proprie categorie, per giungere al rinnovo delle presidenze territoriali e della presidenza provinciale» afferma il direttore provinciale Andrea Biondi. «La fase congressuale rappresenta il momento apicale nella vita associativa, momento di incontro, di confronto e definizione delle rappresentanze del sindacato di categoria».

«Nel nostro Paese e nel nostro territorio vi è ogni giorno sempre più bisogno di una rappresentanza forte e propositiva per il mondo del lavoro autonomo. Nella difficoltà socioeconomica in cui versa l’Italia e la Maremma il settore terziario rappresentato da Confesercenti è il primo a registrare le principali ripercussioni».

«Una classe politica, quella locale, che sembra far fatica a svolgere il proprio ruolo di gruppo dirigente, con difficoltà nel gestire le criticità del presente, ed impreparata, oltre che a volte disinteressata, a costruire prospettive future» prosegue Biondi.

«Difficoltà per il piccolo commercio e processo di desertificazione commerciale, un settore turistico in cui si intravede un maggiore dinamismo, con iniziative lodevoli ma spesso solitarie, oppure se di rete ancora non consolidate e soprattutto non strutturate. Sono solo cenni delle problematiche dei settori rappresentati da Confesercenti Grosseto, problematiche che non possiamo esimerci dall’affrontare come sindacato di categoria, con iniziative di esposizione delle istanze degli imprenditori rappresentati, e con proposte all’altezza della complessità delle problematiche. Le rappresentanze delle categorie che usciranno dalla fase congressuale hanno chiaramente un obbligo di impegno insieme alla struttura dell’associazione per svolgere al meglio tale ruolo affidato dagli associati».