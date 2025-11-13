Confesercenti Grosseto e Ccn Marina di Grosseto insieme per la crescita del territorio

Siglata una convenzione per sostenere le imprese locali, valorizzare il commercio di vicinato e potenziare l’attrattività turistica della località balneare.

Marina di Grosseto: Rafforzare le attività associative, promuovere le imprese del territorio e creare nuove opportunità di crescita condivisa. Con questi obiettivi Confesercenti Grosseto, rappresentata dal direttore provinciale Andrea Biondi, e il Ccn, il Centro commerciale naturale di Marina di Grosseto, attraverso il suo presidente Federico Galli, hanno siglato una convenzione che sancisce una collaborazione strategica a sostegno del tessuto economico locale.

L’accordo prevede che Confesercenti Grosseto sostenga il Ccn Marina di Grosseto aiutandolo a potenziare le iniziative di promozione. Una partnership che si propone di valorizzare il commercio di vicinato, migliorare i servizi per le imprese e rendere ancora più attrattiva l’offerta turistica e commerciale della località balneare.

«Questa convenzione rappresenta un passo concreto per rafforzare il tessuto commerciale di Marina di Grosseto – afferma Biondi -. Il Centro commerciale naturale è un presidio fondamentale per la vitalità economica e sociale del territorio, e con questo accordo vogliamo offrire strumenti e opportunità che aiutino le imprese a crescere e a innovare. Confesercenti è da sempre al fianco degli operatori locali, perché crediamo che la collaborazione sia la chiave per affrontare le sfide del mercato e valorizzare le eccellenze della nostra costa, soprattutto in una destinazione turistica dalle potenzialità inespresse come Marina di Grosseto».

«Questo è un territorio che ha grandi potenzialità – gli fa eco Galli – ma che spesso non vengono colte appieno, perché noi per primi non riusciamo a valorizzare sino in fondo quel che abbiamo da offrire. La collaborazione con Confesercenti rappresenta un valido sostegno proprio per sviluppare i molti pregi di Marina di Grosseto ».

Grazie alla convenzione, tutti gli operatori aderenti al Ccn potranno usufruire dei servizi messi a disposizione da Confesercenti Grosseto: consulenza fiscale e amministrativa, supporto in materia di igiene alimentare e sicurezza nei luoghi di lavoro, gestione delle pratiche presso la Camera di commercio o gli uffici comunali Suap, corsi di formazione professionale, assistenza per la partecipazione a bandi e all’accesso al credito, oltre a servizi di comunicazione e ufficio stampa per le iniziative locali.

Attraverso questo accordo, Confesercenti Grosseto e il Ccn di Marina di Grosseto confermano la volontà di collaborare attivamente per favorire la crescita economica e la promozione del territorio, rafforzando il legame tra imprese, cittadini e comunità locale.

Gli associati potranno accedere ai servizi direttamente presso la sede di Confesercenti Grosseto o scrivendo a Marco Di Giacopo alla mail confgrosseto@confesercenti.gr.it.



