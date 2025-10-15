Confesercenti Grosseto: “Aumentare l’imposta di soggiorno del 30% sarebbe un colpo al turismo maremmano”

L’associazione lancia l’allarme: “Un provvedimento incomprensibile che rischia di frenare la domanda e penalizzare un settore chiave per l’economia del territorio”

Grosseto: «Una misura che rischia di penalizzare fortemente anche il turismo locale» così Confesercenti Grosseto commenta i rumor della stampa in merito all'ipotesi di un aumento del 30% dell’imposta di soggiorno, contenuta nel collegato alla manovra".

È stata Assoturismo Confesercenti nazionale a lanciare l'allarme. L'aumento arriverebbe tra l'altro in un momento in cui il comparto sta cercando di consolidare alcuni segnali positivi della stagione estiva, ed affrontarne le criticità, e questo peraltro senza una chiara regia pubblica attiva sulle politiche di sviluppo turistico, per cui servirebbe anzi finanziamenti dagli introiti dell’imposta di soggiorno, in un contesto in continua evoluzione.

«Un provvedimento incomprensibile – dichiara Andrea Biondi (foto cover), direttore provinciale di Confesercenti Grosseto – che colpisce un settore rilevante per l’economia della Maremma, dove il turismo rappresenta una delle fondamentali leve per lo sviluppo dei territori interni e costieri. L’aumento dell’imposta non solo grava sui visitatori, ma rischia di deprimere la domanda interna, già in contrazione, e scoraggiare il turismo di prossimità, che continua ad essere vitale per molte località maremmane».

Secondo le stime nazionali, la maggiorazione potrebbe generare un esborso aggiuntivo di circa 300 milioni di euro per i turisti, portando il gettito complessivo annuo oltre il miliardo. Tuttavia, il maggiore incasso non sarebbe destinato al miglioramento dell’offerta turistica, ma finirebbe nel calderone della fiscalità generale.

«L’imposta di soggiorno – prosegue Biondi – era nata come strumento per finanziare interventi di valorizzazione del territorio. In Maremma, dove servono investimenti nell’innovazione, promozione e servizi, è fondamentale che ogni euro raccolto venga reinvestito nel turismo. Serve trasparenza e una destinazione vincolata delle risorse, non aumenti indiscriminati. Troppo spesso gli imprenditori del tessuto ricettivo si trovano a svolgere il ruolo di esattore per conto dei comuni, senza neanche poter discutere attraverso i propri sindacati di categoria sulla destinazione di tali risorse, ed il risultato è evidente, vi è carenza di strategie e di risorse dedicate a realizzarle».

Confesercenti Grosseto invita le istituzioni locali e regionali a vigilare sull’evoluzione del provvedimento e a difendere gli interessi delle imprese turistiche del territorio, già messe alla prova da una stagione complessa e da un contesto economico incerto.