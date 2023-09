Confesercenti fa i complimenti al Ccn per l'evento "Favolosa"

Grosseto: Buona la prima. Il primo evento organizzato dal nuovo Ccn, il centro commerciale naturale di Grosseto è pienamente riuscito. A confermarlo anche Confesercenti che parla di una serata «veramente Favolosa».



«Complimenti alla neo Presidente del Centro Commerciale Naturale Agata Renzo ed alla direzione artistica di Veronica Papi».

«Complimenti al Comune di Grosseto per aver creduto in questa progettualità – afferma Andrea Biondi direttore Confesercenti -, a partite dal vicesindaco Bruno Ceccherini»

«Partendo da qui ci sono i presupposti per programmare le iniziative del Natale periodo dell'anno importantissimo per gli incassi del piccolo commercio e per la vitalità del centro storico del capoluogo di provincia».

«Siamo orgogliosi di aver dato il nostro piccolo contributo alla riuscita dell'evento come Confesercenti Grosseto occupandoci di tutti gli aspetti burocratici grazie all'ottimo lavoro della referente del nostro ufficio commercio Giulia Bellini ed al coordinatore di AssoTerziario Confesercenti Marco Di Giacopo» conclude Biondi.