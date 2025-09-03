Pallavolo Grosseto, conferme delle atlete della C regionale

Ultimo colpo messo a segno dal DS Vito di Giovanna che mette sotto contratto il Centrale Ilaria Fallani

Grosseto: Ilara, avrà doppio ruolo in Società infatti andrà anche ad allenare il gruppo S3 2014/15 che lavorerà presso la Scuola Vico in Via Uranio. Ilaria, laureata in scienze motorie ed insegnante, ha accettato la proposta del nostro DS Di Giovanna con entusiasmo e passione e di sicuro sarà un valore aggiunto per il Team di Serie C guidato da Elisabetta Alberti e per il nostro staff tecnico del settore giovanile.

Abbiamo chiesto ad Ilaria cosa l’ha convinta a tornare in campo con così tanto entusiasmo:

“Quando Vito mi ha proposto di rientrare nel frattempo ero ritornata a Grosseto e quindi, la passione per questo bellissimo sport, la voglia di rimettermi in gioco dopo una Stagione lontana per lavoro, il fatto di essere riaccolta a braccia aperte dalla mia Società e di fatto il sentirmi di nuovo a casa mia, mi ha fatto decidere che era il momento giusto di riprendere a giocare. Non vedo l’ora di ricominciare!”

Tutto il nostro grande gruppo ti augura buon lavoro.



