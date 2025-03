Confermato il contributo alla cremazione dei defunti

La giunta comunale ha confermato il sostegno alla diffusione della pratica della cremazione dei defunti attraverso la previsione di un contributo ai familiari che ne fanno richiesta, legando lo stesso alla situazione ISEE del nucleo familiare richiedente.

Cecina: Una decisione presa visto che la pratica ha ormai assunto i caratteri dell’ordinarietà, nella consapevolezza che la diffusione della cremazione consente di ottimizzare gli spazi cimiteriali, in riferimento in particolare agli spazi a disposizione per le inumazioni, che sono soggetti a saturazione in conseguenza della scadenza delle concessioni di durata quarantennale.

Il contributo previsto, nel caso di ISEE fino ad € 9.400,00 sarà pari ad € 250,00 per ogni persona deceduta residente in vita nel Comune di Cecina e ad € 200,00 per ogni salma che venga estumulata o riesumata dai cimiteri comunali; nel caso di ISEE compreso tra € 9401,00 ed €16.500,00 sarà pari ad € 150,00 per ogni persona deceduta residente in vita nel Comune di Cecina e ad € 100,00 per ogni salma che venga estumulata o riesumata dai cimiteri; nel caso di ISEE compreso tra € 16.501,00 ed €25.000,00 sarà pari ad € 100,00 per ogni persona deceduta residente in vita nel Comune di Cecina e ad € 50,00 per ogni salma che venga estumulata o riesumata dai cimiteri.

Per aver diritto al contributo di cremazione, i congiunti del defunto, che si trovano in una di queste condizioni ed hanno provveduto alla cremazione, devono presentare istanza ed esibire la fattura di pagamento delle spese connesse alla cremazione. La liquidazione sarà effettuata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la circostanza, dando atto che nell’ipotesi in cui le risorse stanziate non dovessero consentire la copertura degli importi stabiliti, sarà operata una riduzione proporzionale su tutte le istanze ammesse a contributo.