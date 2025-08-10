Conferito il Premio Nazionale “AMBIENTE E LEGALITÁ” alla Guardia Costiera

Porto Santo Stefano: Il 7 agosto 2025 è stato conferito il Premio nazionale “Ambiente e Legalità” alle donne e agli uomini della Guardia Costiera – Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) dei Carabinieri Forestali di Grosseto, protagonisti di una significativa operazione congiunta di tutela ambientale sull’Isola del Giglio.

Si tratta di un importante riconoscimento nazionale istituito da Legambiente in collaborazione con l’associazione Libera, per dare pubblico riconoscimento all’impegno di chi – appartenenti alle Forze dell’Ordine, alla Magistratura, alla società civile, al giornalismo e al mondo imprenditoriale – si è distinto nella lotta alla criminalità ambientale, nella difesa del territorio e nella promozione della cultura della legalità.

Il premio nazionale “Ambiente e Legalità” viene assegnato annualmente nel corso della manifestazione nazionale “Festambiente” e riceverlo significa non solo essere stati protagonisti di un’attività di contrasto efficace e documentata, ma anche aver contribuito concretamente a riaffermare i principi di giustizia ambientale, responsabilità pubblica e tutela dei beni comuni.

In questo quadro, il riconoscimento assegnato alla Guardia Costiera di Porto Santo Stefano e al NIPAAF di Grosseto premia l’esemplare operazione interforze condotta a tutela di un’area sottoposta a plurimi vincoli ambientali e paesaggistici, indebitamente occupata e utilizzata per attività illecite con conseguente abbandono e gestione irregolare di rifiuti speciali, anche pericolosi.

L’attività ha portato all’accertamento di gravi violazioni ambientali ed edilizie, al sequestro di oltre 16.000 mq di suolo demaniale, alla chiusura di strutture abusive, nonché all’avvio di una complessa indagine che ha ricostruito un sistema illecito di gestione e smaltimento dei rifiuti sull’isola.

Il Premio “Ambiente e Legalità” è stato consegnato dal Prefetto di Grosseto, dottoressa Paola Berardino, che, nel corso della cerimonia, ha espresso vivo apprezzamento per l’operato congiunto dei due Corpi, sottolineando l’importanza del lavoro quotidiano svolto dalle Forze dell’Ordine per la salvaguardia dell’ambiente e della legalità nei territori.

Il conferimento del riconoscimento rappresenta un tributo alla professionalità, al rigore operativo e al senso civico dimostrato dalle due Forze impegnate, che hanno agito con competenza e spirito di servizio nell’interesse della collettività.

Un risultato che dimostra, ancora una volta, come la sinergia istituzionale e il rispetto delle regole siano strumenti fondamentali per contrastare i reati contro l’ambiente e difendere il patrimonio paesaggistico nazionale.



