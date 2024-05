Conferimento dei rifiuti più semplice e agevole a Castagneto Carducci e Sassetta

Castagneto Carducci: Le Amministrazioni di Castagneto Carducci e Sassetta firmano il protocollo d’intesa che permette l’accesso al centro di raccolta di Castagneto a tutti i cittadini residenti a Sassetta. A partire da lunedì 3 giugno, i residenti (o proprietari di seconde case iscritti al ruolo Tari) nel comune di Sassetta potranno utilizzare la struttura di Castagneto Carducci così da garantire un conferimento dei rifiuti più semplice, comodo e veloce. Per accedere al centro di raccolta, sarà obbligatorio presentarsi con un documento che attesti la posizione Tari attiva sul Comune di Sassetta.



Il centro di raccolta di Castagneto Carducci si trova in via del Fosso, a Donoratico ed è aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16:50. Nella struttura è possibile conferire, in modo gratuito, diverse tipologie di rifiuti: fra gli altri, ingombranti (come poltrone, divani e materassi, mobilia in genere); apparecchiature elettriche ed elettroniche (come frigoriferi, lavatrici, computer, televisori, ecc.); rifiuti metallici (come reti da letto, telai di bicicletta, scaffali); farmaci scaduti; pile e batterie; olio alimentare e minerale esausto; vernici, pneumatici fuori uso. Per vedere l’elenco di tutti i rifiuti conferibili: https://seitoscana.it/comuni/castagneto-carducci/centro-di-raccolta.

Le Amministrazioni comunali e Sei Toscana ricordano che è a disposizione dei cittadini anche il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. Per prenotare il ritiro è possibile chiamare il numero verde di Sei Toscana 800127484 o compilare l’apposito form sul sito internet: https://seitoscana.it/ritiro-ingombranti.