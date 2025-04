Conferenza sulla biologia della nutria

Sabato 26 aprile 2025 alle ore 17:00, presso il Centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’Oasi WWF Laguna di Orbetello, si terrà la conferenza dal titolo “Biologia, etologia e diffusione della nutria”, a cura della dott.ssa Alice Burchielli, naturalista e collaboratrice delle Riserve Naturali Statali e Oasi WWF Laguna di Orbetello e Lago di Burano.

Orbetello: La nutria è un roditore originario dell’America meridionale, introdotto in Italia come animale da pelliccia, il famoso castorino, che, grazie alle frequenti fughe dalla cattività e a seguito di rilasci intenzionali, si è poi diffusa sul territorio nazionale per dispersione naturale. È inserita nell’elenco delle specie esotiche invasive e ha significativi impatti sugli ambienti naturali, sulla regimazione idraulica e sull'agricoltura.

La conferenza della dott.ssa Burchielli è l’ultimo appuntamento del calendario invernale degli incontri che si sono tenuti al Casale della Giannella da gennaio ad aprile 2025, alternando le conferenze di esperti del settore a quelle di giovani professionisti.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà nel Casale della Giannella, Orbetello (GR), str. prov.le 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (GR) https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9

Prima dell’incontro è possibile visitare l’Oasi WWF Laguna di Orbetello, dai cui capanni di osservazione è possibile osservare fenicotteri, falchi pescatori e molte altre specie di avifauna acquatica. Ingressi, senza guida e senza prenotazione, dalle ore 9 alle ore 16 (per l’Oasi l’ultimo ingresso è alle ore 14) SS Aurelia km 148.300 (corsia sud), Località Ceriolo III° Albinia-Orbetello (GR) https://goo.gl/maps/pGEwoDfb95LuBrVv6

Per informazioni:

telefono e whatsapp: 388 423 1098

e-mail: oasiorbetello@wwf.it

Facebook: Oasi WWF Laguna di Orbetello e Lago di Burano

Instagram: oasi_wwf_orbetello_burano