Conferenza stampa del Movimento 5 Stelle a Grosseto: focus su lavoro, sanità e formazione in Toscana

Domani, lunedì 6 ottobre alle ore 11 al Caffè Carducci, confronto con l’On. Andrea Quartini e i candidati M5S della circoscrizione di Grosseto sui 23 punti per il sostegno alla ricandidatura di Eugenio Giani

Grosseto: Il Movimento 5 Stelle terrà domani, lunedì 6 ottobre alle ore 11:00, una conferenza stampa presso il Caffè Carducci di Grosseto, in Corso Giosuè Carducci n. 18.

L’incontro, aperto alla stampa e alla cittadinanza, sarà dedicato all’analisi dei 23 punti dell’accordo di coalizione proposto dal Movimento per il sostegno alla ricandidatura di Eugenio Giani alla presidenza della Regione Toscana.

Alla conferenza prenderà parte l’On. Andrea Quartini, medico e Vicepresidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, che affronterà i temi dello sfruttamento lavorativo, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela della salute dei lavoratori.

Sarà inoltre l’occasione per un confronto con i candidati M5S al Consiglio Regionale della Toscana per la Circoscrizione di Grosseto – Luca Giacomelli, Daniela Castiglione e Alfredo Velasco – sui nodi centrali della realtà toscana: lavoro precario, formazione professionale, medicina territoriale e le difficoltà che ancora oggi gravano sull’Amiata e sulla Maremma, tra liste d’attesa interminabili e carenza di medici di base e specialisti, nonostante le procedure concorsuali già avviate.

Un momento di dialogo e approfondimento per discutere le criticità e le prospettive future del territorio, con l’obiettivo di promuovere un sistema più giusto, sicuro e vicino ai cittadini.



