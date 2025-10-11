Confederazione Europea dei Costruttori (EBC) celebra il suo 35° anniversario con una cena speciale a Bruxelles

Firenze: La Confederazione Europea dei Costruttori (EBC) ha celebrato il suo 35° anniversario con una cena speciale presso la storica Maison de la Bellone di Bruxelles. L’evento ha riunito i rappresentanti delle organizzazioni membri di EBC, gli ex presidenti, i partner delle istituzioni europee, la comunità del dialogo sociale e anche gli ex membri del team del segretariato, per festeggiare oltre tre decenni di impegno al fianco dei costruttori europei.

Fondata nel 1990, EBC rappresenta oggi micro, piccole e medie imprese (PMI) e l’artigianato del settore delle costruzioni, garantendo che la loro voce venga ascoltata a Bruxelles e in tutta Europa. Da sei organizzazioni fondatrici, EBC conta oggi 21 associazioni membri.

Un riconoscimento al contributo dei presidenti onorari

Tra i partecipanti alla serata anche Andrea Marconi, socio della F.lli Marconi S.n.c., storicamente associata a Confartigianato Imprese Grosseto, che ha ricoperto il ruolo di Presidente di EBC in rappresentanza di ANAEPA (Confartigianato Edilizia) nel periodo 2008–2011. Nel corso della cerimonia, Marconi – insieme agli altri presidenti che si sono succeduti alla guida dell’organizzazione – è stato nominato presidente onorario di EBC, un gesto simbolico che riconosce il loro contributo duraturo e il ruolo fondamentale nella crescita dell’associazione. A ciascuno dei presidenti è stato consegnato un casco simbolico EBC, emblema della leadership e del lavoro svolto in questi anni.

Un traguardo storico e nuove priorità per il futuro

L’attuale presidente Jean-Christophe Repon ha ricordato il traguardo raggiunto nel febbraio 2025, quando la Commissione Europea ha ufficialmente riconosciuto EBC come partner sociale settoriale europeo, sancendo il ruolo delle PMI e delle imprese artigianali nel dialogo sociale europeo nel settore delle costruzioni. Alla celebrazione hanno preso parte anche i partner della più ampia catena del valore delle costruzioni – tra cui SMEunited, EFBWW, FIEC, ACE e CPE – oltre a rappresentanti della Commissione Europea e di Eurofound, a testimonianza dello spirito di cooperazione costruito da EBC negli anni.

Guardando al futuro, EBC ha ribadito le proprie priorità strategiche:

· Lavori e competenze di qualità;

· Regolamenti a misura di PMI;

· Digitalizzazione efficace in cantiere;

· Transizione verde giusta e sostenibile, con le PMI al centro dei processi di ristrutturazione, efficienza energetica e circolarità.