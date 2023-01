Confconsumatori: Libero e Virgilio: e-mail di milioni di utenti ancora in tilt

Confconsumatori ha inviato una diffida a Italiaonline ed è pronta a segnalare all’Antitrust: «Da accertare eventuali condotte scorrette sanzionabili». Come tutelarsi



Grosseto: Prosegue il disservizio che ha colpito, su scala nazionale, moltissimi utenti dei servizi di posta elettronica Libero e Virgilio, di proprietà di Italiaonline. In attesa del ripristino del servizio, Confconsumatori si è già attivata diffidando la società, ed è pronta a segnalare il caso all’Antitrust.

E-MAIL IN TILT – Da domenica sera oltre 9 milioni di utenti che hanno un indirizzo mail Libero e Virgilio non riescono ad accedere alla propria posta elettronica e sono dunque impossibilitati a leggere documenti, e-mail di lavoro e comunicazioni personali. Chi prova a collegarsi si trova di fronte a un avviso che tenta di giustificare il disservizio: «Si tratta di un problema di natura tecnica esclusivamente interno – fanno sapere dall'azienda –, il che significa che escludiamo categoricamente potenziali attacchi hacker e che i dati dei nostri utenti, che sono il bene più prezioso, non sono in pericolo. Il servizio una volta ripristinato non genererà nessuna perdita per i milioni di account Libero e Virgilio mail». Ad essere coinvolte dal disservizio non sono solamente le caselle gratuite, ma anche quelle Premium (caselle Libero Mail Plus), cioè le caselle per le quali, a fronte di un servizio migliore e un maggior spazio di archiviazione, il titolare paga a Italiaonline un canone annuale che va da 19,99 a 49,99 euro all'anno.

RIPRISTINARE IL SERVIZIO, E TUTELARE LA PRIVACY – Cosa possono fare i cittadini? Intanto, inviare un reclamo: «Invitiamo tutti gli interessati ad inviare un reclamo formale a Italiaonline Spa – afferma Marco Festelli, presidente nazionale di Confconsumatori – per contestare la mancata fruizione del servizio. A tale riguardo consigliamo di inserire nel reclamo, oltre alle circostanze del disservizio subito, anche la richiesta di un ristoro per il disservizio». Nel frattempo, Confconsumatori ha inviato una diffida a Italiaonline (e per conoscenza anche all'Agcom) per chiedere, oltre alla riattivazione immediata del servizio, anche la garanzia che siano state attivate le misure necessarie per tutelare i dati personali degli utenti coinvolti. «Confconsumatori – aggiunge Nuccia Lisi, responsabile nazionale settore telecomunicazioni per Confconsumatori – segnalerà inoltre nei prossimi giorni l’accaduto all’Agcom, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato affinché accerti eventuali condotte scorrette sanzionabili».

Per assistenza e informazioni, gli utenti possono rivolgersi agli sportelli di Confconsumatori oppure a contattare lo Sportello online (sportello@confconsumatori.it).