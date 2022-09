Confcommercio, via Oberdan: domani nessun distacco di corrente

ENEL distribuzione accoglie istanze di Confcommercio e riprogramma intervento. I ringraziamenti dell’associazione di categoria



Grosseto: L’intervento di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, previsto a Grosseto in via Oberdan nella mattinata di domani, 15 settembre, oggetto di numerose segnalazioni giunte all’associazione anche attraverso la stampa, è stato rinviato e sarà riprogrammato nei prossimi giorni. In seguito ai potenziali disagi manifestati dai negozianti, Confcommercio Grosseto si è subito attivata per capire se da parte della società del Gruppo Enel vi fosse la possibilità di differire ad altra data l’intervento programmato tenendo conto che domani - primo giorno del nuovo anno scolastico - l’interruzione di elettricità per circa 4 ore (dalle 9 alle 13) avrebbe potuto comportare gravi difficoltà alle attività economiche di via Oberdan, nonché aggiungere ulteriori criticità a una giornata già fortemente sollecitata dalla ripresa delle lezioni.

Confcommercio Grosseto ha trovato in E-Distribuzione grande disponibilità all’ascolto e sensibilità nell’accogliere le motivazioni addotte dall’associazione, decidendo dunque di riprogrammare nei prossimi giorni l’intervento, teso al potenziamento del sistema elettrico per garantire qualità e continuità del servizio. “Ringraziamo E-Distribuzione per essere venuta incontro alle esigenze dei commercianti e della città – commenta Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto – e confermiamo alla Compagnia elettrica la nostra disponibilità a un costante e collaborativo confronto per la preventiva soluzione di eventuali, potenziali criticità future”.