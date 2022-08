annuncio Finanza "Bollette in vetrina" video-appello di Confcommercio Grosseto 25 agosto 2022

Grosseto: “Le imprese non possono aspettare il nuovo Governo: l’attuale Esecutivo ci tolga subito l’Iva o prenda misure analoghe, purché immediate” Questa mattina il presidente di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari, ha incontrato alcune delle imprese associate che stanno partecipando all’iniziativa nazionale ‘Bollette in vetrina’, raccogliendo istanze e preoccupazioni degli imprenditori. Al termine della serie di incontri, Gennari ha rilasciato un accorato video-appello alle istituzioni nazionali. Nella foto invece Piernello Cicaloni, ristoratore di Grosseto, mostra l’ultima bolletta della corrente elettrica superiore a 4mila euro. annuncio Guarda il video: Videoappello di Giulio Gennari Confcommercio su bollette in vetrina Videoappello di Giulio Gennari Confcommercio su bollette in vetrina Seguici





