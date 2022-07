Confcommercio Lazio Nord: 'Nuova giunta comunale chiediamo coinvolgimento'

Viterbo: "Auguri non rituali di buon lavoro alla nuova giunta comunale guidata dalla sindaca Chiara Frontini. La Città di Viterbo ha bisogno di una guida certa e attiva che affronti con determinazione tutte le principali criticità, partendo dal rilancio e lo sviluppo socio-economico che migliori il clima di fiducia e che dia un’accelerazione decisiva per il ritorno di una nuova e duratura crescita economica e sociale", dice Confcommercio Lazio Nord.

Così la Vice Presidente Loredana Badini– “Prioritari dovranno essere i temi di sostegno e rafforzamento per le imprese - che siano condivisi in un dialogo costante con le associazioni di categoria. La cura e il decoro per la Città, la sicurezza, il centro storico – che ritorni ad essere il vero cuore pulsante di Viterbo – la riscoperta della “prossimità”, la valorizzazione ambientale e turistica, un piano di marketing territoriale ad ampio raggio, sono alcuni dei temi che insieme possiamo affrontare per il bene comune. La nostra Associazione sarà sempre disponibile al dialogo ed a mettere in campo proposte costruttive per il futuro di Viterbo a tutela delle imprese e dei cittadini tutti. Dobbiamo lavorare insieme - e per questo auspichiamo anche in una fattiva collaborazione tra maggioranza ed opposizione - affinché sia possibile realizzare serenamente azioni concrete per il benessere diffuso”., termina Confcommercio Lazio Nord.