Confcommercio Lazio Nord: "Aumentare il credito d'imposta alle attività"

Viterbo: "L'aumento assolutamente insostenibile dei costi dell'energia colpisce veramente tutti i comparti e mette a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro.



Il settore commerciale - afferma Leonardo Tosti presidente di Confcommercio Lazio Nord - è uno snodo fondamentale dell’economia dei territori. Le nostre imprese stanno subendo considerevoli aumenti dei costi delle materie prime e delle utenze che non possono essere scaricati sui consumatori finali che, a causa degli aumenti in corso, hanno ulteriormente ridotta la propria capacità di spesa. Non è possibile fare impresa in questa condizione di grande incertezza che impedisce una programmazione degli acquisti e realistiche previsioni di vendita.

Ci aspettiamo risposte adeguate ed urgenti da parte del Governo per fronteggiare tale emergenza come l’aumento del credito d’imposta sui costi energetici sostenuti dalle imprese.

Ho proposto alla Confcommercio - conclude Tosti – di rimodulare l’orario di apertura dei negozi dalle 10.00 alle 18.00 per ridurre sensibilmente i costi di gestione”.