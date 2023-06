Confcommercio Grosseto diventa Centro di Orientamento dell’Università Telematica Mercatorum, l’Ateneo delle Imprese

Grosseto: Presso la sede dell’Associazione di via Tevere sarà possibile avere informazioni e iscriversi agli oltre venti corsi di Laurea offerti, ma anche ai numerosi Master di I e II livello e a ben 31 corsi di alta formazione, tutti in e-learning. Scontistiche speciali per gli associati e tanti enti sul territorio



Non solo corsi di formazione professionale: l’offerta formativa di Confcommercio Grosseto si eleva ai corsi universitari. Grazie ad una nuova convenzione stipulata nelle ultime settimane, l’associazione grossetana è diventata a tutti gli effetti un Centro di Orientamento didattico (“Ei-Point”) dell’Università Telematica Mercatorum.

Di fatto, la sede dell’agenzia formativa Cat Ascom Confcommercio in via Tevere 17 a Grosseto è già operativa come punto di riferimento per coloro che vogliono informazioni sui corsi di Laurea e sui Master disponibili, e ci si può anche direttamente iscrivere.

Come noto, UniMercatorum è un Ateneo internazionale creato dal sistema delle Camere di Commercio italiane. Istituita con Decreto Ministeriale del 10 maggio 2006, l'Università Mercatorum è legalmente riconosciuta dal Ministero dell'Università e della ricerca.

Attualmente l’Università Telematica Mercatorum offre una ventina di corsi di Laurea, tra triennali e magistrali, e un’ampia offerta formativa post-laurea, con 18 master di I livello, 8 master di II livello e ben 31 corsi di alta formazione.

“Un’offerta formativa su misura – commentano presidente e direttore Confcommercio Grosseto Giulio Gennari e Gabriella Orlando - che nasce per il mondo delle imprese e che guarda alle esigenze delle imprese. Crediamo in questa partnership perché l’attenzione dell’Ateneo è rivolta a favorire l’aggiornamento e la riqualificazione delle competenze, fondamentali per sostenere i cambiamenti in atto nel mercato del lavoro e nella società stessa”.

“UniMercatorum si distingue per la sua eccellenza accademica – ha dichiarato Paola Scolavino, Capo Area Poli e Sedi Territoriali - e si impegna costantemente a fornire un'educazione di qualità, mirando a sviluppare competenze pratiche e adattabili, nonché a coltivare una mentalità imprenditoriale negli studenti. La stretta collaborazione con il mondo delle imprese e la presenza di docenti esperti e appassionati rappresentano i pilastri fondamentali su cui si basa il nostro successo.

L’Ateneo telematico delle Camere di Commercio affronta su più aspetti le transizioni digitale, ambientale e demografica, e la promozione di valori quali la diversità e l'inclusione. Sono orgogliosa di far parte di questa istituzione e confido che i nostri studenti saranno in grado di affrontare le sfide del futuro con competenza e determinazione”.

Tra i percorsi di studi maggiormente orientati alle aziende, Confcommercio Grosseto segnala i corsi di Laurea in “Gestione di impresa”, “Management e Innovazione”, “Statistica e Big data”, ed anche “Gastronomia, ospitalità e territori”. Quest’ultimo, sicuramente di interesse per la Maremma, si divide in tre indirizzi: Statutario, Enologico e Turismo.

Ci sono poi altri corsi di alto profilo, come il corso di Laurea in “Ingegneria Gestionale”, volto a formare figure richiestissime nel mondo del lavoro come il “Risk manager” o l’ingegnere certificatore delle procedure di qualità.

Non solo per le imprese, ma per tutto il territorio: UniMercatorum propone percorsi estremamente interessanti per un pubblico vastissimo; percorsi validi e riconosciuti anche per i concorsi pubblici, per l’inserimento nel mercato del lavoro e per l’avanzamento di carriera.

A completare quest’offerta già ricca troviamo i cataloghi formativi degli Atenei digitali UniPegaso e San Raffaele e della Sole 24 Ore Formazione, con ulteriori corsi di Laurea, Master, certificazioni professionali e corsi di perfezionamento e formazione executive.

“La pandemia, di pari passo con l’evoluzione degli strumenti digitali, ha dato una grande spinta all’e-learning – dice Alessandra Merli, presidente dell’agenzia formativa Cat Ascom Confcommercio Grosseto - ed oggi è sicuramente una delle modalità formative più richieste da un certo tipo di utenza, per esempio, per chi lavora, che sia un imprenditore, un libero professionista o un dipendente. Non ci sono orari fissati, le lezioni sono sempre disponibili on line su qualsiasi dispositivo, basta avere una connessione internet. Dato per assunto che per studiare e apprendere non esiste un limite d’età, chiunque, specie con la modalità da remoto, può investire sulla propria crescita formativa”.

Come spiegato alla presentazione dell’iniziativa, i vantaggi di frequentare l’Università in modalità on line sono moltissimi, ed innanzitutto ci si può iscrivere in qualsiasi momento dell’anno.

La scontistica Confcommercio: grazie alla nuova convenzione, agli associati Confcommercio Grosseto, compresi i loro familiari e non solo (titolari, figli di titolari, dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti) è riservata una scontistica in grado di abbattere fino al 50% i costi delle rette.

Non finisce qui: per quanto concerne la prima immatricolazione, entro il 31 luglio ci si potrà iscrivere alle Lauree Triennali ad un costo simbolico di 1 euro, risparmiando di fatto così il costo di un intero anno accademico.

Confcommercio Grosseto, nuovo Ei-Point UniMercatorum, rende noto che ci sono altre convenzioni interessanti per il territorio che permettono grandi risparmi: si tratta dei programmi normalmente offerti dall’Ateneo, per esempio, alle forze armate e forze dell’ordine, ai diversamente abili, ai soci Aci e alle donne in gravidanza.

Per contattare gli uffici Ei-Point UniMercatorum Confcommercio Grosseto si può chiamare il numero 0564 470232, oppure scrivere a formazione@confcommerciogrosseto.it. Si precisa ancora una volta che è già possibile formalizzare le iscrizioni ai corsi universitari.