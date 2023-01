Finanza Confcommercio: Fino a 10.000 euro per chi assume in Toscana 13 gennaio 2023

13 gennaio 2023 140

140

Redazione Grosseto: Una spinta alle assunzioni arriva dal “Patto per il Lavoro”. Grazie a questo protocollo, di cui è firmataria anche Confcommercio Toscana, l’agenzia all’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego Arti mette a disposizione contributi fino a 10.000 euro per le imprese che hanno intenzione di assumere personale o che hanno assunto dopo il primo settembre 2022. L’avviso è aperto e le domande possono essere già inoltrate, fino ad esaurimento del plafond disponibile. Ma come funziona nel dettaglio il contributo? Innanzitutto, è destinato a imprese e datori di lavoro privati con unità operativa situata in Toscana per l'assunzione da effettuare o già effettuata a partire dal 1° settembre 2022 di uno o più soggetti coinvolti nel programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)” e di altri soggetti iscritti allo stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego della Toscana. L’assunzione può essere effettuata con contratti a tempo indeterminato, determinato di almeno 12 mesi (proroghe escluse), apprendistato e trasformazioni di contratti da tempo determinato già agevolate a tempo indeterminato. L’ammontare del contributo varia da un minimo di 2.000 euro fino a 10.000 euro a seconda della tipologia contrattuale ed è messo a disposizione delle imprese e dei datori di lavoro privati in ordine di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il bando si inserisce nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, e sarà attuato nelle cinque aree territoriali toscane per i Settori dei Servizi al Lavoro, ovvero Arezzo e Siena, Firenze e Prato, Grosseto e Livorno, Lucca e Pistoia, Pisa e Massa Carrara. “Il fine è ovviamente favorire l’occupazione - spiega Stefania Fasano, responsabile Ufficio Paghe Confcommercio Grosseto e vicedirettore dell’Associazione – Per le imprese che vogliono assumere tratta di un’ottima opportunità da cogliere al volo. I nostri uffici già si stanno occupando gratuitamente e in automatico delle richieste di contributo per gli associati interessati che usufruiscono del nostro servizio Paghe. Siamo a disposizione anche per tutte le altre imprese che intendono fare domanda”. In quest’ultimo caso gli interessati devono scrivere a stefania.fasano@confcommerciogrosseto.it. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Finanza Confcommercio: Fino a 10.000 euro per chi assume in Toscana Confcommercio: Fino a 10.000 euro per chi assume in Toscana 2023-01-13T19:00:00+01:00 398 it Fino a 10.000 euro per chi assume in Toscana: in Confcommercio uffici pronti per le richieste di contributo PT2M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/07/18/20210718071405-cbffc9ce.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/07/18/20210718071405-cbffc9ce.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 13 Jan 2023 19:00:00 GMT